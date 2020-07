PSO: pasaulyje užfiksuotas rekordinis koronaviruso atvejų padidėjimas per parą

Pasak PSO, pirmą kartą per parą užfiksuotų naujų koronaviruso atvejų skaičius peržengė ketvirtį milijono. PSO apie buvusį naujų atvejų rekordą pranešė vos prieš vieną dieną.

Daugiausiai naujų infekcijos atvejų pastarąją parą nustatyta Jungtinėse Valstijose, Brazilijoje, Indijoje ir Pietų Afrikos Respublikoje.

Be to, per parą užregistruota 7 360 naujų COVID-19 aukų visame pasaulyje, t.y., daugiausiai nuo gegužės 10 d.

Šeštadienį patvirtintų koronaviruso atvejų skaičius pasaulyje perkopė 14 milijonų, iš kurių daugiau nei 600 tūkst. baigėsi pacientų mirtimi. Šią statistiką fiksuoja JAV įsikūręs Džono Hopkinso universitetas.

Mirčių nuo koronaviruso skaičius pasaulyje viršijo 600 tūkst.

Koronaviruso pandemija visame pasaulyje jau pareikalavo per 600 tūkst. gyvybių, sekmadienį skelbia naujienų agentūra AFP, renkanti duomenis iš oficialių šaltinių.

Iš viso užregistruoti 14 233 355 užsikrėtimo koronavirusine infekcija COVID-19 atvejai, iš jų 600 523 baigėsi mirtimi. 205 065 mirties atvejai patvirtinti Europoje, kuris tebėra labiausiai nuo pandemijos nukentėjęs žemynas.

Virusas sparčiai plinta Lotynų Amerikoje: šis regionas užima antrą vietą pagal patvirtintų mirčių nuo COVID-19 skaičių. Ten mirė 160 726 žmonės.

Jungtinės Valstijos pirmauja pasaulyje pagal mirčių nuo koronaviruso skaičių (140 103), antrą vietą užima Brazilija (78 772 mirtys), trečią – Jungtinė Karalystė (45 273), ketvirtą – Meksika (38 888), o penktą – Italija (35 042).

Per pastaruosius du mėnesius su COVID-19 susijusių mirčių skaičius padvigubėjo, o per pastarąsias tris savaites buvo užregistruota daugiau kaip 100 tūkst. naujų mirties atvejų.