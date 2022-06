PSO mano, kad koronaviruso situacija Šiaurės Korėjoje blogėja

„Mes manome, kad situacija veikiau blogėja nei gerėja“, - trečiadienį sakė PSO ekstremaliųjų situacijų vadovas Michaelis Ryanas. Tačiau jis pripažino, kad organizacijos ekspertai „neturi prieigos prie duomenų, kad galėtų tinkamai įvertinti riziką“.

Šiaurės Korėja, kuri gegužės 12-ąją pranešė apie pirmuosius koronaviruso atvejus, praėjusią savaitę pareiškė, kad suvaldė ligos protrūkį. Valstybinė žiniasklaida skelbia apie mažėjančius infekcijų skaičius.

Valstybinė naujienų agentūra KCNA ketvirtadienio rytą pranešė apie 96 600 „karštinės atvejų“. Tai trečia diena iš eilės, kai priskaičiuota mažiau nei 100 000 atvejų. Gegužės viduryje per patį piką skelbta apie 390 000 atvejų per parą, pranešė Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“. KCNA duomenimis, nuo balandžio pabaigos užregistruota 3,8 mln. atvejų. Iki praėjusios savaitės pabaigos, be to, būta 69 mirties atvejų.

Pasak M. Ryano, Šiaurės Korėja atmetė kelis PSO pagalbos pasiūlymus. „Mes tris kartus siūlėme vakcinos. Darome tai ir toliau“, - teigė jis.

PSO įspėjo Šiaurės Korėją iš tikrųjų suvaldyti protrūkį. „Mes nenorime, kad ši liga toliau plistų tarp gyventojų, kurių dauguma yra pažeidžiami“, - sakė M. Ryanas.