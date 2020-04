„Priemonės, kurias pasiūlė PSO, būtinai turi būti išnagrinėtos, negalima numoti į jas ranka. Bet mes turime atsižvelgdami į kompleksą rekomendacijų, mūsų patirtį veikti atitinkamai“, - sakė A. Lukašenka, kurio žodžius cituoja jo spaudos tarnyba.

Prezidentas informavo apie jam adresuotą PSO generalinio direktoriaus laišką. „PSO generalinis direktorius vakar man atsiuntė laišką ir padėkojo mūsų šaliai už tuos veiksmus, kurių mes imamės kovoje su liga“, - teigė A. Lukašenka.



Anot jo, pandemijos sąlygomis svarbu neperkrauti sveikatos apsaugos sistemos. „Mums svarbus sergamumas Covid-19, bet mes pirmiausia skiriame dėmesį sergamumui pneumonija, nes bet kokią pneumoniją gali apsunkinti Covid-19, kaip dažnai ir būna“, - sakė A. Lukašenka. Todėl, pabrėžė prezidentas, „Sveikatos apsaugos ministerija, visa sveikatos apsaugos sistema, tūkstančiai medicinos darbuotojų turi sutelkti savo dėmesį į ligonių gydymą nuo pneumonijos“. „Tačiau nereikia pamiršti, kad šalyje sergama ir kitomis ligomis“, - įspėjo Baltarusijos lyderis.

Jis sakė esąs įsitikinęs, kad Baltarusija susitvarkys su koronaviruso problema, kuri vis dažniau įgauna politinį atspalvį. „Mes neturėsime šalininkų, netgi prijaučiančiųjų, kadangi mes einame prieš srovę. Mes veikiame pagal situaciją, kuri klostosi šalyje, ir tai, kokią turime sveikatos apsaugos sistemą“, - pareiškė A. Lukašenka. „Mes dabar šiame ankštame pasaulyje susidursime su šiais virusiniais susirgimais. Ir šią sistemą reikia stiprinti – tai viena iš pamokų“, - pažymėjo Baltarusijos prezidentas.

Balandžio 22 d. pateiktais Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Baltarusijoje užfiksuotas 7 281 užsikrėtimo koronavirusu atvejis. Nuo infekcijos plitimo pradžios šalyje mirė 58 įvairiomis lėtinėmis ligomis sirgę infekuotieji.

Trečiadienio Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Baltarusijoje per parą mirus dar trims naujuoju koronavirusu užsikrėtusiems pacientams bendras COVID-19 protrūkio aukų skaičius šalyje padidėjo iki 58.

Be to, šalyje per parą užregistruoti dar 558 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai, bendras jų skaičius išaugo iki 7 281, informavo ministerija.