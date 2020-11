Jungtinių Tautų sveikatos agentūros trečiadienį paskelbtoje naujausioje ataskaitoje apie epidemiologinę padėtį sakoma, kad nors naujų COVID-19 atvejų Europoje „tendencija yra mažėjanti“, regione vis dar registruojama daugiausia naujų užsikrėtimo ir mirčių atvejų pasaulyje.

Remiantis PSO, labiausiai naujų susirgimų ir mirčių atvejų skaičiai augo Afrikoje, ypač Pietų Afrikos Respublikoje, Alžyre ir Kenijoje.

Per pastarąją savaitę, PSO duomenimis, naujai registruojamų koronaviruso atvejų skaičius Europoje sumažėjo maždaug 6 proc., o dar prieš savaitę – 10 procentų. Tai leidžia daryti išvadą, kad visame žemyne įvestos suvaržymo priemonės yra veiksmingos stabdant viruso plitimą. Vis tik Europoje su koronavirusine infekcija susijusių mirčių skaičius vis dar sudaro maždaug pusę visame pasaulyje registruotų mirties atvejų skaičiaus.

Didžiojoje Britanijoje naujai registruojamų koronaviruso atvejų skaičius per savaitę nukrito maždaug 13 proc. – pirmą kartą nuo rugpjūčio pabaigos. Lapkričio viduryje kasdien į ligones būdavo paguldoma maždaug po 1 600 žmonių, tuo metu balandžio pradžioje šis skaičius siekė daugiau nei 3 000.

Iš visų Azijos šalių Japonija pranešė apie didžiausią per dieną registruojamų užsikrėtimų skaičių nuo koronaviruso protrūkio pradžios; jau penkias dienas iš eilės šalyje per dieną registruojama daugiau nei 2 tūkst. naujų atvejų – 41 proc. daugiau. Mianmare per praėjusią savaitę registruotų naujų atvejų skaičius išaugo 71 procentu. Šalyje registruota daugiau nei 11 tūkst. susirgimo atvejų ir 188 mirtys, tai yra 36 proc. daugiau nei per ankstesnę savaitę.