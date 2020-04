PSO Baltarusijoje ragina ruoštis blogiausiam scenarijui: juokai baigti

Jis rekomenduoja visiškai uždrausti visuomeninius renginius ir priimti fizinės distancijos priemones. Balandžio 11 d. užsikrėtusiųjų Baltarusijoje padaugėjo iki 2 226, mirė jau 23 asmenys.

„Matome Baltarusijos epidemijos plitimo sustabdymo politikos, išsaugant sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimą, rezultatus.

Tačiau sistemos išteklius pandemija gali išeikvoti, ką matėme įvykstant daugelyje valstybių. Baltarusija – ne išimtis. Daugelis šalių buvo pasiruošusios, turėjo atsargų, tačiau jų nepakako, staigiai daugėjant sunkių atvejų“, – spaudos konferencijoje Minske sakė PSO misijos vadovas Patrickas O‘Connoras.

Jis pabrėžė, kad pastarosiomis dienomis susirgusiųjų dvigubai padaugėja kas dvi–tris dienas. PSO atstovas neatsakė į žurnalistų klausimą, kada galima tikėtis pandemijos piko Baltarusijoje ir koks skaičius infekuotųjų galimas piko metu.

Jo teigimu, tenka pažvelgti į staigią susirgusiųjų skaičiaus didėjimo kreivę ir pripažinti, kad Baltarusija žengia į naują – ketvirtą kovos su infekcija fazę. Atitinkamai reikalingos ir naujos priemonės, kad būtų galima pakeisti situaciją. PSO misijos vadovo vertinimu, metas aktyviau veikti, kad nebūtų perkrauta sveikatos apsaugos sistema.

„Būtina sustabdyti visuomeninius renginius“, – akcentavo P. O‘Connoras.

Jo teigimu, situacija kelia nerimą ir skatina imtis naujų priemonių: „Baltarusija žengia į naują [užkrato] pliūpsnio evoliucijos fazę, [viruso] perdavimas ėmė vykti visos visuomenės lygiu. Rekomenduojame visas fizinės distancijos priemones. Jos apima masinių žmonių sambūrių draudimą, kontaktavusių su susirgusiais asmenų karantiną, telekonferencijų pasitelkimą darbui, mokymąsi internetu, ribotą žmonių judėjimą. Tai padės sulėtinti epidemijos plitimą ir suteiks sveikatos apsaugos sistemai galimybę sukaupti potencialą, paruošti personalą.“

Jis pabrėžė, kad „fizinė distancija – ne socialinė izoliacija. Žmones reikia palaikyti psichologiškai, teikiant informaciją. Tai apima ir pažeidžiamų grupių palaikymą. Prasidėjus naujai fazei, svarbu, kad visi žmonės padėtų sistemai ir kad visi suprastų, kodėl imamasi naujų priemonių pandemijos sustabdymui, kodėl reikia tapti atsakingesniems“.

PSO misijos vadovo teigimu, „metas ruoštis blogiausiems scenarijams, aktyvuoti ekstra planus, stiprinti visų valdžios institucijų sąveiką“.

„Situacija tokia, kad būtinas visų dalyvavimas – nuo vadovų iki kiekvieno žmogaus atskirai. Primenu, kad tai – ilgos distancijos bėgimas, o ne sprintas. Priemonių kompleksas turi būti priimamas 12–18 mėnesių.

Kaip spaudos konferencijoje pranešė Baltarusijos Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovas Vladimiras Karanikas, balandžio 11-ąją po patikrinimų laboratorijose patvirtintas 301-as medicinos darbuotojų užsikrėtimo atvejis: „Ten, kur klinikos buvo iš anksto perprofiliuotos, užsikrėtusiųjų mažiau. Daugiausia susirgusių – Vitebske ir Minske, kituose regionuose – vienetai. Didžioji dalis susirgusių medicinos darbuotojų jaučiais gerai. Tie, kas turi klinikinių požymių, gydomi.“

PSO valdininkai kalbėjo diplomatiškai, tačiau, sprendžiant iš misijos vadovo pasisakymo, galima daryti išvadą, kad yra pagrindo pretenzijoms Baltarusijos valdžiai dėl nepakankamo visuomenės informavimo apie pandemijos plitimą šalyje.

Nuo nulinio paciento Baltarusijoje užregistravimo, šalies SAM pareiškė, kad ligoninės pasirengusios priimti didelį kiekį užsikrėtusiųjų koronavirusu. Tačiau, sprendžiant iš savanorių sukurtų pokalbių grupių, gydytojai ir šiuo metu prašo pagalbos, klinikose trūksta individualios apsaugos priemonių – kaukių ir apsauginės aprangos.

Faktas, kad ir už Baltarusiją ekonomiškai stipresnės šalys buvo nepasirengusios pandemijai. Tačiau vienetai Baltarusijos medikų išdrįsta kalbėti apie problemas. Žiniasklaida juos cituoja, nenurodydama pavardžių. Tai kelia nepasitikėjimą visa oficialia šalies SAM informacija.

Baltarusijos SAM aiškina, kad infekuotųjų daugėja, nes buvo atlikta daug testų. Pranešimuose apie mirusius asmenis aiškinama, kad jie sirgo daugybe ligų, o, dauguma jų – vyresnio amžiaus žmonės. Tačiau, sprendžiant iš mirusiųjų giminaičių komentarų, tai ne visada atitinka realybę.

Nepasitikėjimą kelia ir oficialūs komentarai apie tai, kad mirties priežastimi tapo būtent pasunkėjimas ligų, diagnozuotų arba iki užsikrečiant virusu, arba tada, kai pacientui buvo diagnozuotas COVID-19. Faktas, kad infekcija tampa mirtina pirmiausia žmonės su nusilpusiu imunitetu. Taip baltarusiams sakoma televizijos kanaluose. Deja, nesako ne mažiau svarbios informacijos – kad viruso neįveikia jaunų ir sveikų imunitetas.

Todėl auditorija žiūri į kreivą realybės veidrodį, kuriame raginimai laikytis atsargumo priemonių neatrodo įtikinami, būtini visiems.

Tik balandžio 9 d. šalies PSO biuro atstovas Batyras Berdyklichevas pareiškė, kad jo organizacija rekomenduoja Baltarusijos vyriausybei įvesti sistemingesnių socialinės distancijos priemonių, netgi skelbti karantiną. Prieš tai PSO valdininkas davė interviu Baltarusijos nacionalinei televizijai, kuriame pritarė šalies valdžios atstovų veiksmams. Jis tik vieną kartą (interviu tut.by) pareiškė, kad būtina geriau informuoti gyventojus apie padėtį šalyje.

Būtent dėl to, kad PSO pritarė Baltarusijos valdžios taktikai, iki šiol valstybinė žiniasklaida akcentavo vadinamąją taškinę kovą su epidemija. Prezidentas Aleksandras Lukašenka iki šiol tvirtino, kad taškinis (ne frontu) kovos su virusu metodas – vienintelis tinkamas Baltarusijai. Jis liovėsi juokauti apie virusą ir teikti patarimų, kaip su juo kovoti, tačiau toliau kalba, kad koronavirusas – ne vienintelė (t. y. ne svarbiausia) problema.

© Itar-Tass / Scanpix

Šalies lyderis aptarinėja su komanda miškų gaisrus, sėjimo kampanijos eigą, platesnį elektros naudojimą, kai ims veikti „BelAES“, ir, grasindamas atstatydinti, reikalauja, kad vyriausybė aprūpintų medikus individualios apsaugos priemonėmis.

Per pastarąją savaitę pasikeitė ir valstybinės žiniasklaidos tonas, tačiau po transliuojamos informacijos valstybinių televizijos kanalų žiūrovams lieka susidvejinusios realybės pojūtis.

Pavyzdžiui, nepasakojama, kad daugelio miestų, mažų miestelių ir kaimų vietos vykdomųjų komitetų interneto svetainėse išpublikuoti nurodymai, kaip kovoti su infekcija. Dėl šių priemonių nutylėjimo daugeliui susidaro įspūdis, kad šalyje nesiimama priemonių sustabdyti epidemiją. Viena vertus, valdininkai tarsi varžosi, kas geriau pasirodys, kovojant su stiprėjančia panika. Kita vertus, daugelis daro viską, kas nuo jų priklauso, tačiau nepasisako valstybinėje žiniasklaidoje. Dėl tokios situacijos kyla vertikalios kreivės pobūdžio komentarų, kurie jau nepaklūsta A. Lukašenkai.

Balandžio 10 d., praėjusį penktadienį šią tezę paneigė laidos „Klub redaktorov“ („Redaktorių klubas“), rodomos televizijos kanalu „Pervyj gosudarstvennyj“ (Pirmasis valstybinis kanalas), vedėjai. Šioje laidoje atsakomybę už panikos Baltarusijoje kurstymą suvertė nevalstybinės žiniasklaidos atstovams, neva jie kelia įtampą, perdeda pavojų, kuria isterinį foną, verčia žmones imtis realiai situacijai neadekvačių poelgių, t. y. pirkti kaukes, sanitarines priemones, kaupti maisto produktus.

Kaip atsiranda gandai

Keli koronavirusu sergantys pacientai rašo dienoraščius ir transliuoja tiesioginius reportažus iš Baltarusijos ligoninių informaciniuose kanaluose, instagrame ir kituose interneto šaltiniuose. Jie rašo ir pasakoja videoreportažuose, kad skiriasi sąlygos klinikose, į kurias jie pateko. Vienur yra atskiros palatos su visais patogumais, kitur – dušas ir tualetas priešais dvivietes paltas, o dar kitur – daugiavietės palatos su vienu tualetu visam aukštui.

Skiriasi ir atsiliepimai apie gydytojus: daug dėkojama medikams už dėmesį, už tyrimus ir psichologinę paramą, bet skamba ir pasipiktinimų, nes trūksta būtinųjų apsaugos priemonių gydytojams ir pacientams. Be to, kaip teigia ligoninių dienoraščių autoriai, yra atvejų, kai pirmo lygio kontaktavusieji asmenys atsiduria daugiavietėse palatose, o tada žmonėms kyla klausimų, ar atsidūrę ligoninėje, jie neužsikrečia virusu. Šiuo metu kontaktinius pacientus be patvirtintos diagnozės jau siunčia į namų karantiną. Numatyta atsakomybė už saviizoliacijos nesilaikymą.

Kartu su realiais realių pacientų ir pandemijos plitimo Baltarusijoje liudininkų liudijimais viruso greičiu daugėja informacinių kanalų su žodžiu „koronavirusas“ pavadinime. Žmonės ima tikėti nebūtais dalykais, nes negauna atsakymų į esamoje situacijoje natūraliai kylančius klausimus.

Praėjusį penktadienį vykusioje trumpoje spaudos konferencijoje paaiškėjo, kad Baltarusijos SAM nepateikia objektyvios statistikos apie mirčių nuo užsikrėtimo koronaviruso skaičių, o savo ataskaitose nurodo tik tokius, kai vienintele mirties priežastimi tapo COVID-19.

„Buvo pacientų, kuriems koronaviruso infekcija buvo eliminuota, bet ji sukėlė negrąžinamus procesus organizme. Tokių pacientų SAM neįtraukia į mirčių nuo COVID-19 statistiką“, – pranešė sveikatos apsaugos ministro pavaduotoja Jelena Bogdan. Jos teigimu, „yra keli“ tokie pacientai.

J. Bogdan nesutiko įvardinti mirusių nuo COVID-19 medicinos darbuotojų skaičiaus, ji pareiškė, kad jų šiuo metu neskaičiavo, ir pacitavo gydytojų pareiškimą apie bioetiką: „Nenurodysiu skaičiaus dėl vienos paprastos priežasties, ką duos skaičius, jei pasakysiu – viena, o iš tiesų jų – du. Kokia nauda iš tokios informacijos“, – pareiškė J. Bogdan.

Ji pridūrė, kad dėl epidemijos Baltarusijoje iki šiol dirbama pagal planą. Šį jos pareiškimą iš esmės paneigė SAM vadovas V. Karanikas praėjusį šeštadienį. Anot jo, jau realizuojasi ketvirtas scenarijus, o visi scenarijai numato priemones, priklausomai nuo nustatyto skaičiaus infekuotųjų.

Atsakydamas į žurnalistų klausimus, jis pareiškė, kad nemato prasmės skelbti visų planų turinio, ir išreiškė viltį, kad neteks visų jų įgyvendinti.

SAM vadovas kliovėsi baltarusių sąmoningumu: „Jei kiekvienas iš mūsų 25 proc. apribos savo kontaktus, tada kraštutinių priemonių būtinybė bus gana menka. O jei perpus apribotume savo nebūtinus kontaktus, šalis galėtų išgyventi epidemiją be sveikatos apsaugos sistemos perkrovimo.“

Tačiau aukščiausieji šalies valdžios pareigūnai nerodo pavyzdžio. V. Karaniko teigimu, sprendimą dėl sporto turnyrų nutraukimo priima ne SAM.

Balandžio 11 d., šeštadienį Baltarusijos lyderis A. Lukašenka dalyvavo ledo ritulio rungtynėse. Kol nėra duota nurodymo atšaukti gegužės 9-osios parado repeticijos.