Pskove atakuotas karinis aerodromas, vaizdo įraše – degantys rusų lėktuvai

Pasak valdžios institucijų, per dronų ataką Rusijos šiaurės vakarinio Pskovo miesto aerodrome buvo apgadinti keli sunkieji kariuomenės transporto lėktuvai.

Ankstų trečiadienio rytą Pskovo gubernatorius Michailas Vedernikovas „Telegram“ kanale sakė, kad kariuomenė atrėmė dronų ataką. Jis paskelbė trumpą vaizdo įrašą, kuriame girdėti sprogimas ir virš aerodromo matyti ugnies šviesa. Pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo, parašė M. Vedernikovas.

„Per dronų ataką buvo apgadinti keturi lėktuvai Il-76. Kilo gaisras; užsidegė du lėktuvai“, – pagalbos tarnybų atstovą citavo Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS. Informacija negalėjo būti patikrinta nepriklausomai.

Netoli Pskovo esančiame aerodrome taip pat dislokuota desantininkų divizija, 2022 m. vasarį dalyvavusi pirmoje Ukrainos puolimo bangoje.

Pasak Rusijos pareigūnų, per naktį buvo atremtos dar kelios Ukrainos bepiločių orlaivių atakos, įskaitant Maskvos srityje, Brianske ir Oriole, taip pat Sevastopolio įlankoje Kryme.

Reports of explosions near the airport in Pskov in Russia coming in. pic.twitter.com/DLyaFAlt4A



Maskvos statytinis Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas trečiadienio rytą „Telegram“ kanale sakė, kad naktį oro gynyba tariamai sėkmingai atmušė Ukrainos bepiločio lėktuvo ataką Juodosios jūros įlankoje, bet išsamesnės informacijos apie sunaikintų taikinių skaičių ir tipą nepateikė. Šios informacija taip pat nebuvo galima patikrinti nepriklausomai.



Russian media report a drone attack on an airfield in Pskov, Russia. It hosts both civilian and military aircraft. Some sources report that at least two military aircraft were destroyed. pic.twitter.com/YANZ0r1Vzy