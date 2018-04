Provakarietiškasis Milo Djukanovičius vėl išrinktas Juodkalnijos prezidentu

Vadovaujant šiam provakarietiškam ekonomistui, Juodkalnija 2006 metais tapo nepriklausoma nuo Serbijos, o pernai įstojo į NATO. Dabar jis siekia atvesti ortodoksų dominuojamą Juodkalniją, kurios dalis smarkiai simpatizuoja Rusijai, į ES. M. Djukanovičiaus socialdemokratų partija sekmadienį paskelbė apie jo pergalę prezidento rinkimuose po pirmojo turo. „Djukanovičius tapo nauju Juodkalnijos prezidentu. (...) Antrojo turo nebus“, – žurnalistams partijos būstinėje sakė Juodkalnijos socdemų lyderis Milošas Nikoličius. Šešis kartus premjero pareigas ėjęs M. Djukanovičius sekmadienio balsavime surinko 53,5 proc. balsų, rodo nepriklausomo Monitoringo centro duomenys, gauti suskaičiavus du trečdalius balsalapių. Susiję straipsniai: Juodkalnijoje vyksta prezidento rinkimai Jo artimiausias varžovas Mladenas Bojaničius surinko 34,1 proc. balsų ir pripažino pralaimėjimą. „Juodkalnija pasirinko tai, ką pasirinko“, – sakė M. Bojaničius. Dominavęs politikoje beveik 25-erius metus, M. Djukanovičius 2016 metų spalį atsistatydino iš ministro pirmininko pareigų. Praėjusį mėnesį jis pranešė grįžtantis į didžiąją politiką. 56-ių politikos veteranas turėtų pakeisti iki šiol reprezentacinę funkciją Juodkalnijoje atlikusio prezidento vaidmenį į realų galios centrą šioje 620 tūkst. gyventojų turinčioje šalyje.

