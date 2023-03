Protestuotojų pergalė: Sakartvele atšaukiamas rusiškas įstatymas

Vis dėlto savo iniciatyvos valdančioji partija atsisakyti neketina.

„Matome, kad priimtas įstatymo projektas sukėlė ginčų visuomenėje. Melo mašinai pavyko įstatymo projektą pateikti neigiamoje šviesoje ir suklaidinti tam tikrus gyventojus“, – teigiama pareiškime.

Jame priduriama, kad įstatymo projektui buvo priklijuota „melaginga rusiško įstatymo“ etiketė, o jo priėmimą pirmojo skaitymo metu dalis gyventojų traktavo kaip nukrypimą nuo europietiško kurso“.

Parlamentarai teigė ketinantys palaukti, kol „emocinis fonas atslūgs“, ir geriau paaiškinti visuomenei, kodėl „svarbu užtikrinti užsienio įtakos skaidrumą“ šalyje.

Delfi primena, kad trečiadienį Sakartvelo valdžia vėl panaudojo jėgą prieš demonstrantus, kurie Tbilisyje protestavo dėl prieštaringai vertinamo „užsienio agentų“ įstatymo projekto.

Pasak liudininkų, demonstrantai apsupo parlamentą, kai kurie jų bandė patekti į pastatą. Atsakydamos policijos pajėgos, kaip ir vakarą prieš tai, panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas, apie tai pranešė Rusijos ir Sakartvelo naujienų agentūros bei televizijos stotys.

Keli žmonės buvo suimti, pranešė laikraštis „Georgia Today“. Stebėtojai apskaičiavo, kad trečiadienį demonstrantų buvo nuo 10-15 tūkstančių, t. y. daugiau nei antradienio vakarą, kai buvo suimti 66 žmonės.

Siūlytame įstatymo projekte, panašiame į Rusijos teisės aktus, nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir žiniasklaidos priemonės, kurios iš dalies finansuojamos iš užsienio, būtų laikomos „užsienio agentais“.

Pasiūlymu oficialiai siekiama atskleisti pinigų srautus iš užsienio, tačiau protestuotojai baiminasi, kad šia nuostata siekiama persekioti vyriausybės kritikus ir susidoroti su opozicija.



Įstatymo projektą pateikė valdančioji partija „Kartvelų svajonė“. Antradienį jam preliminariai pritarė parlamentas.





Sakartvelo prezidentė Salomė Zurabišvili antradienio vakarą kreipėsi į demonstrantus, siūlydama savo paramą, ir pareiškė, kad vetuos įstatymą, jei jis bus priimtas parlamente.

JAV valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price‘as trečiadienį perspėjo, kad „Kremliaus įkvėptas“ įstatymo projektas yra „nesuderinamas su aiškiu Sakartvelo žmonių noru integruotis į Europą ir demokratine šalies plėtra“.

„Tokių įstatymų priėmimas, mūsų nuomone, pakenks Sakartvelo santykiams su strateginiais partneriais ir kels pavojų Sakartvelo euroatlantinei ateičiai“, – sakė N. Price‘as Vašingtone.

It's getting hot in #Georgia pic.twitter.com/NcSpM6wVtw



Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai trečiadienį bendrame pareiškime taip pat išreiškė susirūpinimą dėl įstatymo projekto.

„Raginame Sakartvelo parlamentą atsakingai įvertinti tikruosius šalies interesus ir susilaikyti nuo sprendimų, galinčių pakenkti Sakartvelo žmonių siekiams gyventi demokratinėje šalyje, kuri žengia į ES ir NATO“, – rašoma jų pareiškime. Kartu jie paragino Sakartvelo vyriausybę gerbti žmonių teisę į taikius protestus.

This is going to be iconic. #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/6zv7Md5mE2