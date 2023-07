Protestuotojų pergalė? Rusų turistus plukdžiusio laivo Sakartvele daugiau nebus

Šio sprendimo priežastis pranešime neįvardijama.

Pirmadienį skelbiama, kad Batumio uoste per protesto akciją prieš antrąjį kruizinio laivo „Astoria Grande“ su rusų turistais atplaukimą iš Sočio sulaikyta Ukrainos pilietė.

Tai žurnalistams pareiškė vienas iš „Lelo“ partijos lyderių Iraklis Kupradzė, praneša „Ukrinform“, remdamasi portalu „Novosti-Gruzija“.

A second Russian cruise ship will arrive to the Port of Batumi in Georgia in a few hours.

The “welcome committee” of Georgian protesters has already gathered at the port.

🇬🇪🇺🇦 pic.twitter.com/Er3u2CSWTk

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2023



Sakartvelo vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad praėjusią naktį ir rytą per protestus prieš kruizinio laivo „Astoria Grande“ su rusų turistais atvykimą Batumio uoste buvo sulaikyti 9 žmonės. Policija juos sulaikė „už nepaklusimą pareigūnų reikalavimams ir smulkų chuliganizmą“.

VRM išplatino pareiškimą, raginanti akcijų dalyvius neperžengti įstatymo numatytų susirinkimų laisvės ribų.

Georgian protesters are chanting at the Russian cruise ship: "Russian ship, go f*ck yourself". The Russian cruise ship docked in Batumi this morning. Pro-war Russian artists are on the board.

🎥 https://t.co/PzfJOB2BVC pic.twitter.com/qI07LeH9uK

— Giorgi Revishvili (@revishvilig) July 31, 2023



Naujausiais duomenimis, tarp sulaikytųjų yra ir Ukrainos pilietė. Ukrainos ambasada Sakartvele šio incidento kol kas nekomentuoja.

Pirmadienio vakarą Batumyje planuojama protesto akcija, per kurią bus reikalaujama paleisti visus sulaikytuosius. Pranešama, kad suėmimai tęsiasi.

Georgian patriots are now blocking the busses that were supposed to pick up the Russian tourists who arrived this morning on a cruise ship to Batumi.

The Georgians don’t want tourists from an aggressor state to be allowed to vacation in the country

🇬🇪🇺🇦 pic.twitter.com/WFnBZBG9BP

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2023





Gautomis žiniomis, turistus iš lainerio į ekskursijas vežioja policijos saugomi autobusai. Protestuotojai vieną iš jų apmėtė buteliais ir kiaušiniais.

Tarp lainerio keleivių – karą Ukrainoje ir prezidentą Vladimirą Putiną palaikančios Rusijos televizijos „žvaigždės“.

Kaip buvo pranešta, kruizinis laivas „Astoria Grande“ ketvirtadienį atplaukė iš Sočio į Batumį. Lainerio apsilankymas išprovokavo Sakartvelo opozicijos protestus.