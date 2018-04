„Protesto akcijoje Jerevane sekmadienį dalyvavo mažiausiai 160 tūkst. žmonių. Policija šį skaičių specialiai sumažino iki 35 tūkst. žmonių. Seržai Sargsianai, tai nėra 7-8 proc.“, - demonstrantų mitinge kalbėjo R. Rubinianas. Šalies vyriausybės vadovas ir eksprezidentas Seržas Sargsianas per sekmadienį ryte vykusi susitikimą su opozicinių jėgų lyderiu Nikolu Pašinianu pareiškė, jog „7-8 proc. balsų per parlamento rinkimus gavusi politinė jėga neturi teisės kalbėti tautos vardu“. R. Rubinianas paragino demonstrantus išsivaikščioti lygiai 22 val. 30 min. vietos laiku (21 val. 30 min. Lietuvos laiku). „Kasdien mes 22 val. 30 min. baigiame protesto akcijas. Tai ignoruojantieji su mūsų judėjimu neturi nieko bendro“, - pabrėžė R. Rubinianas Prorusiškų pažiūrų politikos veteranas S. Sargsianas, 2007-2008 metais jau vadovavęs vyriausybei, neseniai užbaigė savo antrą ir paskutinę kadenciją prezidento poste. Tačiau šaliai perėjus prie parlamentinės valdymo formos, S. Sargsianas liko valdžioje, užėmęs premjero postą. Tai išprovokavo masinius opozicijos protestus Armėnijos sostinėje ir kituose šalies miestuose, kurie tęsiasi jau daugiau kaip savaitę. Sulaikyta beveik 300 demonstrantų Armėnijos policija šalies sostinėje sekmadienį vakare sulaikė beveik 300 demonstrantų, nepaklususių reikalavimui nutraukti protestus prieš kadencijas baigusio Maskvai palankus šalies prezidento Seržo Sargsiano paskyrimą vyriausybės vadovu. „Į policijos nuovadas pristatyta 280 asmenų“, - pranešė Armėnijos policijos spaudos tarnyba. Anot pranešimo, dauguma jų sulaikyti dėl viešosios tvarkos taisyklių nepaisymo, nepaklusnumo ar pasipriešinimo teisėsaugos pareigūnams bei visuomeninio turto naikinimo. Trys asmenys areštuoti dėl kaltinimų organizavus masinius neramumus bei juose dalyvavus, o dviem asmenims iškeltos baudžiamosios bylos dėl trukdymo žiniasklaidos atstovams atlikti pareigą.

