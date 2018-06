Tokia žinia paskelbta prieš artėjantį NATO viršūnių susitikimą Briuselyje liepos 11–12 d. d., kurį jau dabar temdo D. Trumpo pikti pareiškimai Europos adresu, jog ši išnaudoja Jungtines Valstijas, nes nepakankamai skiria lėšų gynybai. JAV ambasada Taline pranešė, kad karjeros diplomatas atsistatydins po to, kai liepos gale pasibaigs jo trejų metų paskyrimas dirbti Estijoje. Ambasadorius savo asmeninėje feisbuko paskyroje išreiškė susirūpinimą D. Trumpo pareiškimais ir pareiškė, kad „atėjo laikas trauktis“. D. Trumpas neseniai Vakarų lyderiams pareiškė, kad NATO aljansas yra „toks pat blogas, kaip ir NAFTA (Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis tarp JAV, Kanados ir Meksikos). Susiję straipsniai: Grybauskaitė: Lietuva ir toliau priims pabėgėlius iš Artimųjų Rytų ES aukščiausiu lygiu pakvietė Rusiją prisiimti atsakomybę dėl Malaizijos lėktuvo katastrofos „Kai prezidentas sako, kad Europos Sąjunga (ES) „buvo sukurta išnaudoti Jungtines Valstijas, pulti mūsų taupyklę“ arba kad „NATO yra toks pat blogis kaip ir NAFTA“, tai ne tik yra faktiškai neteisinga, bet ir įrodo, kad man atėjo laikas trauktis“, – parašė J. Melville‘is feisbuke. „Užsienio tarnybos pareigūno DNR yra užprogramuota remti politiką ir mes nuo pat pradžių buvome mokyti, kad jeigu ateis laikas, kai negalėsime to daryti, ... garbingiausias kelias yra atsistatydinti, – sakė ambasadorius. – Diplomatas pranešė, jog po mėnesio, liepos 29 dieną, išvyks iš Estijos, o po to pasitrauks iš valstybės tarnybos. „Dirbau prie šešių prezidentų ir vienuolikos valstybės sekretorių ir negalvojau, kad mano gyvenimas gali pasiekti šį tašką“, – pažymėjo J. Melville‘is, išdirbęs užsienio tarnyboje 33 metus. Vėlų penktadienio vakarą taip pat buvo paskelbta, kad kita karjeros diplomatė – Susan Thornton (Sjuzan Tornton), kurią D. Trumpas pasirinko valstybės pasekretore Rytų Azijos reikalams, panešė taip pat ketinanti trauktis, skelbia CNN. Kiek anksčiau dėl nepritarimo D. Trumpo administracijos politikai pasitraukė dar keli aukšto rango pareigūnai, įskaitant JAV ambasadorių Panamoje ir aukšto rango diplomatę Nairobyje.

