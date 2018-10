B. Kavanaugh pergalė – labai svarbus politinis trofėjus D. Trumpui prieš lapkritį vyksiančius vidurio kadencijos rinkimus.

Prieš balsavimą prie JAV Kapitolijaus Vašingtone prieš minėtojo teisėjo paskyrimą protestavo šimtai žmonių. Nebuvo ramu ir balsavimo metu –visuomenei skirtose vietose posėdžio metu žmonės skandavo „Gėda“. Juos tildė viceprezidentas M. Pence‘as.

B. Kavanaugh į Aukščiausiąjį teismą paskirtas iki gyvos galvos. Neabejojama, kad jis sustiprins konservatorių balsą devynių teisėjų kolegijoje. Šis teismas taria paskutinį žodį su įstatymais susijusiais klausimais.

53 metų teisėjas prisaikdintas šeštadienio vakarą per privačią ceremoniją Aukščiausiame teisme. JAV Aukščiausiojo teismo pirmininkas Johnas Robertsas buvo atsakingas už konstitucinę priesaiką, o į pensiją išėjęs Anthony‘is Kennedy‘is (kurio vietą ir užima B. Kavanaugh) rūpinosi teisėjo pareigų priesaika.

Prie teismo taip pat susirinko nemažai protestuotojų. Dalis užbėgo laiptais į viršų ir ėmėsi belsti į duris. Kiti lipo į netoliese esančią Teisingumo statulą.

Kaip džiaugėsi Trumpas?

JAV prezidentas naująjį Aukščiausiojo teismo teisėją pasveikino savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“.



„Ploju ir sveikinu JAV Senatą patvirtinus PUIKŲ KANDIDATĄ – teisėją Brettą Kavanaugh – į Aukščiausiąjį teismą. Kiek vėliau šiandien pasirašysiu jo paskyrimo dokumentą, jis oficialiai duos priesaiką. Labai džiaugiuosi!“, – parašė JAV prezidentas.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018