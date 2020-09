Protestuotojams pradedant sklaidytis, kaukėti vyrai be skiriamųjų ženklų ėmė sulaikyti žmones vieną po kito. Vieno prospekto pradžioje nežinomi asmenys, užsidėję kaukes ir su lazdomis rankose, puolė prie žmonių ir ėmė juos mušti. Protestą prižiūrintys policijos pareigūnai nieko nedarė.

Apie 15 nežinomų asmenų su kepurėmis, kaukėmis ir su lazdomis rankose įsilaužė į kavinę „O'Petit“ pačioje Nugalėtojų prospekto pradžioje. Ten buvo prisiglaudę demonstrantai. Nenustatyti asmenys lazdomis išdaužė stiklines duris ir įsilaužė į vidų. Jie išsitempė kelis žmones.

Liudininkė: jie puolė niekuo dėtą žmogų



Į kavinę Nemigos rajone atvyko greitoji pagalba. Pasak portalo tut.by, mergina išvedė vaikiną iš kavinės. Ji pasakojo, kad vaikinas ėjo batelių, nežinomi pribėgo prie jo ir ėmė daužyti lazdomis.

„Jis neturėjo vėliavos, nieko. Tai buvo žmonės be uniformų, jie dėvėjo beisbolo kepuraites, kaukes, daužė jam į nugarą, aplinkui. Greičiausiai rankos išnarino ranką, pirštai dabar kažkaip keistai stovi", - sakė mergina.

Russia has sent their undercover troops to #belorus 🇷🇺 mass detentions occur now on all over #Minsk and #Grodno cities 🩸 🎭🤍🤍❤️🤍🤍 pic.twitter.com/WoF6GHG6be — justlive (@justlive20202) September 6, 2020

Sulaikyta virš 100 žmonių

Pasibaigus protestui, vyrai su šalmais ir skydais, kurie buvo užblokavę Lenino gatvę, puolė prie demonstrantų. Kaip praneša tut.by žurnalistai, tai buvo netikėtas veiksmas, mat protestuotojai niekaip neprovokavo pareigūnų. Pranešama, kad Pergalės parke buvo sulaikyta mažiausiai 20 žmonių.

Pasitraukusi nuo Lukašenkos rezidencijos protestuotojų minia patraukė link Kobrino tilto. Vietos žiniasklaida praneša, kad Pergalės parke prasidėjo masiniai sulaikymai.

Baltarusijos žmogaus teisių centras „Viasna“ skelbia, kad Minske sulaikyta apie 147 nesankcionuotų protesto akcijų dalyvių. Teigiama, kad kituose miestuose taip pat būta sulaikymų.

Sulaikytųjų sąrašas paskelbtas „Viasna“ tinklapyje, ir jis nuolat pildomas.

Be to, „Viasna“ praneša apie protestuotojų sulaikymus kituose šalies miestuose, visų pirma – Gardine, Breste, Baranovičiuose, Mogiliove, Vitebske.

Apie augantį sulaukimų sekmadienį skaičių praneša ir Baltarusijos vidaus reikalų ministerija.

„Sulaikytųjų, kurie dalyvavo nesankcionuotose protesto akcijose, skaičius didėja. Padėtis kontroliuojama, teisėsaugos pareigūnai budi sustiprintu režimu“, – pranešė Baltarusijos VRM atstovė spaudai Olga Čemodanova.

Pranešama, kad keli protestuotojai buvo sužeisti, kai policijos pareigūnai išardė mitingą, surengtą priešais valstybinę traktorių gamyklą.

Žurnalistų skaičiavimu, per patį protesto piką Minsko gatvėse buvo maždaug 100 tūkst. gyventojų. Tuo metu judėjimas „Golos“ skaičiuoja, kad galėjo protestuoti apie 119 tūkst. žmonių.

„Vienybės žygį“ gyvai transliavusi platforma skaičiuoja, kad apie 18 val. (vietos laiku) duomenimis, Baltarusijos sostinėje buvo sulaikytas 101 prostestuotojas. Breste žinoma apie mažiausiai 30 sulaikytųjų.

„Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ informuoja, kad, Baltarusijos žurnalistų asociacijos teigimu, tarp sulaikytųjų yra ir du žurnalistai.

Sekmadienį tūkstančiai Baltarusijos gyventojų išėjo į gatves protestuoti prieš Aliaksandro Lukašenkos išrinkimą prezidentu. Daugiausiai protestuotojų susirinko Minske, tačiau ir kituose šalies miestuose vyksta eisenos.

Kreipėsi į pareigūnus

Minske nors ir prapliupus lietui, protestuotojai nesitraukia. Prie Nepriklausomybės rūmų susispietusi minia skanduoja: „Leisk tave sušildyti! Niekas mums nemoka! Nusiimkite šalmus, jis pabėgs, o jus paliks čia!".

Po prie Minsko traktorių gamyklos (MTZ) įvykusių OMONo susirėmimų su protestuotojais keli žmonės kreipėsi į medikus pagalbos, pranešė liudininkai.

Pasak liudininkų, guminėmis lazdomis ginkluoti pareigūnai sutrukdė vietos gyventojams suformuoti koloną Čabatarovo gatvėje. Protestuotojai ketino žygiuoti į Minsko centrą dalyvauti opozicijos mitinge.

Teisėsaugininkai apsupo žmones ir ėmė vykdyti areštus. Žmonės pasipriešino ir išlaisvino kai kuriuos saviškius. Keli žmonės per susirėmimus patyrė traumų.

Protestuotojai pasiekė Lukašenkos rezidenciją

Portalas meduza.io skelbia, kad protestuotojai atėjo prie Nepriklausomybės rūmų – A. Lukašenkos rezidencijos. Pasak portalo tut.by, juos pasitiko ir kelią užblokavo riaušių policijos užkarda, prieš save ištiesusi spygliuotą vielą. Už apsaugos pajėgų nugarų išrikiuota specialioji įranga.

Minioje pasirodė ir vyras, apsiginklavęs rankų darbo „kulkosvaidžiu", apsisiautęs auksine folija, ant kurios išpieštos rožinės širdelės, o prie kišenės prisisegęs Bruce'o Wiliso nuotrauką. Kreipdamasis į pareigūnus jis suriko: „Ponai, aš su jumis iki pabaigos!".

Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad sekmadienį Minske per protesto akcijas buvo sulaikyta apie 10 žmonių. Teisių gynimo centras „Viasna“ paskelbė, kad Minske buvo areštuoti 37 protestuotojai.

Protestai taip pat vyksta kituose regionuose; sulaikyta asmenų Gardine, kur, portalo tut.by. duomenimis, įvyko keli „brutalūs susidūrimai su OMONu, kažkuriuo metu kažkas išpurškė ašarines dujas“.

Thousands of people took to the streets in Brest and other regional capitals.#LukashenkoOut #Belarus pic.twitter.com/Ss0QxJRcON — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2020

Minsko centre į protesto akciją susirinko dešimtys tūkstančių žmonių, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.



Protestuotojų kolona pajudėjo prezidento Aliaksandro Lukašenkos rezidencijos – Valstybinės vėliavos aikštėje esančių Nepriklausomybės rūmų – link, naujienų agentūrai „Interfax“ sakė liudininkai.

Rezidenciją yra apsupusios saugumo pajėgos, dislokuota minios tramdymo automobiliais „Rubež“, šarvuotosios technikos.

Near Lukashenka residence, some moments ago.

Via NEXTA pic.twitter.com/EuQ9FQRgtI — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) September 6, 2020



„Interfax“ korespondentas iš Minsko taip pat pranešė apie interneto sutrikimus įvairiuose miesto rajonuose.

Mobiliojo ryšio tiekėjas A1 patvirtino, kad duomenų perdavimo sparta buvo sumažinta pareikalavus pareigūnams.

Pareigūnai susirinkusius prie A. Lukašenkos rezidencijos apipurškė ašarinėmis dujomis, trumpam protestuotojai atsitraukė nuo jų. Sugrįžę ėmė vadinti pareigūnus fašistais.

Kol protestuotojai stovi lietuje ir skanduoja šūkius, po Minską važinėja Nepaprastųjų situacijų ministerijos automobilis su kranu ir nuiminėja gyventojų iškabintas raudonai baltas vėliavas.

Dalis protestuotojų pabūgo lietaus

Minske dėl prasidėjusio lietaus dalis antivyriausybinės eisenos dalyvių pradėjo išsiskirstyti, tačiau mažiausiai 100 tūkst. protestuotojų lieka netoli prezidento Aliaksandro Lukašenkos rezidencijos, sekmadienį pranešė naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas.

Pasak jo, ne visi demonstrantai su savimi turėjo skėčius ir lietpalčius. Kai kurie žmonės nusprendė neprotestuoti lyjant lietui ir paliko šalia rezidencijos esančią aikštę.

Anot liudininkų, prie Nepriklausomybės rūmų vis tik lieka apie 100 tūkst. žmonių, kurie išsiskirstyti kol kas nesiruošia.

Pranešama, kad aktyvistai užpildė visą Nugalėtojų prospektą.

Į Minsko centrą prieš antivyriausybinį mitingą gabenama šarvuotoji technika



Baltarusijos saugumo pajėgos stiprina saugumo priemones Minsko centre, kur opozicija sekmadienį planuoja masinį antivyriausybinį protestą, į miestą atvežama šarvuotoji technika, pranešė liudininkai.

Brutal detentions in Minsk and regions. Dozens arrested and beaten. Police are trying to disrupt the March of Unity planned for today and endorsed by Sviatlana Tsikhanouskaya. Authorities are trying to demonstrate the power. pic.twitter.com/0Wmsc9bUXR — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 6, 2020

Kaip pranešė naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas, Nepriklausomybės aikštė, kur ketina susirinkti aktyvistai, nuo ankstyvo ryto apsupta milicininkų. Aikštę taip pat juosia įrengtos metalinės užtvaros, šalia jų budi pareigūnų būriai. Aikštės požeminės perėjos uždarytos.

Artėjant planuojamam protestui Minske saugumo pajėgos demonstruoja jėgą Scanpix

Saugumo pajėgos taip pat saugo įėjimus į aplinkinius kiemus. Specialusis transportas stovi gretimose gatvėse.

Tuo metu Spalio aikštę kordonu apsupo ginkluoti kariai, dėvintys neperšaunamas liemenes. Aplink aikštę žmonės maskuojančiomis uniformomis tiesia spygliuotą vielą.

Gatvėse prie aikščių stovi dešimtys autobusų su OMONo pareigūnais, ten traukiamos papildomos teisėsaugos pareigūnų pajėgos.

Artėjant planuojamam protestui Minske saugumo pajėgos demonstruoja jėgą Scanpix

Miesto centre uždarytos kelios metropoliteno stotys, jose nesustoja traukiniai.

Prezidento administracijos pastato rajone yra apie 10 saugumo pajėgų transporto priemonių. Prie Karininkų namų stovi penki teisėsaugos pareigūnų autobusai. Specialios transporto priemonės, įskaitant vandens patrankas, taip pat stovi Lenino gatvėje.

Be to, kariškiai supa stelą „Minskas – miestas didvyris“ ir Didžiojo Tėvynės karo muziejų.

Anot liudininkų, į Minską atgabenama šarvuotoji technika.

Miesto pakraščiuose buvo pastebėti šarvuočiai, lydimi karinių sunkvežimių kolonų. Jie judėjo miesto centro link.

Minske kilo mobiliojo interneto trukdžių



Baltarusijos mobiliojo ryšio operatorių klientai praneša, kad kyla trukdžių bandant prisijungti prie mobiliojo interneto šalies sostinėje. Apie tai informuoja naujienų portalas Tut.by.

Vartotojai pastebėjo, kad trukdžiai įvairiose Minsko vietose kilo apie 14.30 val. vietos laiku, t. y. vos prasidėjus sekmadienio protestui. Dalis gyventojų praneša su mobiliojo interneto trukdžiais susidūrę kiek vėliau, apie 14.45 val. Tut.by redakcija įsitikino, kad miesto centre – palei cirko pastatą ir Gorkio parką – mobilusis internetas išties veikia ne be trukdžių.

Abonentai skundžiasi, kad interneto tinklapiai arba visai neatsidaro, arba tai užrunka net kelias minutes, t. y., kur kas ilgiau nei įprastai. Panašūs trukdžiai kyla ir naudojantis susirašinėjimo programėlėmis: ne visi gali atnaujinti pokalbius arba, pavyzdžiui, peržiūrėti pridėtus failus.

Žurnalistams atsiųstame komentare Baltarusijos telekomunikacijų įmonė „A1“ teigia, kad „remiantis valstybės institucijų įsakymu, rugsėjo 6 d. Minsko teritorijoje smarkiai sumažintas mobiliųjų duomenų pralaidumas“.

Anksčiau protestų Minske metu, OMON pareigūnai sulaikė situaciją nušviesti mėginusius žurnalistus. Be to nebuvo apsieita ir sekmadienį.