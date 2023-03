„Apie Lukašenką negaliu tylėti. Aš su tuo Lukašenka jau 30 metų turiu reikalų. Lukašenkai svarbus tik vienas dalykas – išlaikyti valdžią. Dėl to jis suklastojo rinkimus, numalšino protestus. Brangūs draugai, aš jam branduolinio ginklo neduočiau. Kai Rusijoje bus krizė, jis pirmasis su visais branduoliniais ginklais pasiduos Vakarams“, – pareiškė vienas laidos dalyvis.

Tai liudijančiu vaizdo įrašu socialiniame tinkle pasidalijo Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka.

Criticism of Lukashenko quickly grew into a very heated argument on a Russian propaganda show. pic.twitter.com/3wO0MNc8cD