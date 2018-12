Tai naujausias nesmagus tokio pobūdžio incidentas, įtraukęs kurią nors svarbią tarptautinę organizciją. Pranešimai iš ES diplomatinių misijų visame pasaulyje atskleidžia nerimą dėl to, kaip elgtis su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, ir, taip pat, susirūpinimą dėl Kinijos, Rusijos ir Irano. Duomenų nutekėjimas, kurį aptiko kibernetinio saugumo firma „Area 1“, primena daugybės JAV valstybės departamento pranešimų paskelbimą tinklalapyje „Wikileaks“ 2010 metais, tačiau ES atveju nutekinta daug mažiau dokumentų ir jie nėra tokie slapti, rašė minėtas laikraštis. Viename pranešime ES diplomatinė misija Maskvoje aprašo prieštaringai vertinamą D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą Helsinkyje. Šis liepos mėnesį įvykęs susitikimas vadinamas „sėkmingu (bent jau Putinui)". Kitame pranešime detaliai pasakojama apie susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, kuris plūdo D. Trumpo prekybos taktiką, sakė, kad JAV „elgiasi taip, lyg kovotų laisvojo stiliaus bokso rungtynėse be taisyklių“, ir pažadėjo nepasiduoti bauginimui. Susiję straipsniai: Žiniasklaida: buvęs Trumpo kampanijos vadovas buvo susitikęs su „WikiLeaks“ įkūrėju „WikiLeaks“: Julianui Assange'ui JAV pateikti kaltinimai Tarp pavogtų pranešimų yra plačių ataskaitų apie situaciją Ukrainoje, kur tęsiasi konfliktas tarp vyriausybinių pajėgų ir prorusiškų separatistų. Viename vasario mėnesio pranešime perspėjama, kad Maskva galbūt jau dislokavo branduolinių kovinių galvučių Kryme, kurį aneksavo 2014 metais. „The New York Times“ rašė, kad „Area 1“ teigimu, programišių trejų metų laikotarpiu naudotos technologijos yra panašios į tas, kurias naudoja vienas elitinis Kinijos kariuomenės junginys. Atrodo, kad programišiai galimybę patekti į diplomatinio bendravimo tinklą gavo po paprastos sukčiavimo kampanijos prieš ES pareigūnus Kipre, kuria siekė išvilioti konfidencialius duomenis. Daugelis pavogtų pranešimų yra eiliniai savaitiniai misijų visame pasaulyje pranešimai apie pokalbius su lyderiais ir pareigūnais, rašė laikraštis. Įslaptinta informacija keičiamasi kitoje, saugesnėje sistemoje.

