Smarkus 6,9 balo žemės drebėjimas, kurio židinys buvo negiliai, praėjusį sekmadienį visame Lomboke sugriovė dešimtis tūkstančių namų, mečečių ir verslo pastatų. Nelaimė salą ištiko praėjus vos savaitei po kito žemės drebėjimo, per kurį žuvo 17 žmonių. „Prognozuojama, kad žuvusiųjų skaičius toliau didės, nes tebėra aukų, kurios, kaip įtariama, buvo palaidotos po žemės nuošliaužomis ir po griuvėsiais. Taip pat yra aukų, kurios nebuvo užregistruotos ir apie kurias nebuvo pranešta postams“, – pareiškė Nacionalinės nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros atstovas Sutopo Purwo Nugroho. Anot jo, palikti savo namus priverstų žmonių skaičius padidėjo iki 387 tūkst., o dar maždaug 13 tūkst. buvo sužeisti. Naujausiais oficialiais duomenimis, labiausiai nukentėjo Lomboko šiaurės regionas, kuriame žuvo 334 žmonės, o beveik 200 tūkst. teko palikti savo namus. Dar du žmonės žuvo per žemės drebėjimą turistų pamėgtoje kaimyninėje Balio saloje. Pasak S. P. Nugroho, reagavimo į nelaimę laikotarpis buvo pratęstas dar 14 dienų ir tai atsakingoms institucijoms leis išspręsti „daugelį problemų“, su kuriomis vis dar susiduriama nelaimės vietoje. Dauguma netekusiųjų namų miega palapinėse arba po tentais netoli savo sugriautų namų arba evakuojamiesiems įrengtose prieglaudose, kuriose veikia laikinosios medicininės pagalbos punktai ir gydomi sužeistieji. Praėjus šešioms dienoms po žemės drebėjimo, kai kurie evakuotieji vis dar negavo pagalbos, visų pirma kalnuotoje šiaurinėje salos dalyje. „Pagrindinė problema susijusi su atsargų pristatymu į tūkstančius pabėgėlių punktų“, – pareiškė S. P. Nugroho. „Per žemės drebėjimą buvo apgadinta dauguma Šiaurės Lomboko kelių“, – pridūrė jis. Išgyvenusiesiems žemės drebėjimą teko atlaikyti šimtus pakartotinių požeminių smūgių, įskaitant ketvirtadienį įvykusį 5,9 balo žemės drebėjimą, kurio židinys taip pat buvo negiliai. Per šį incidentą žmonės, verkdami ir šaukdami, ėmė bėgti iš patalpų.

