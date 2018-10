Prie Aukščiausiojo Teismo rūmų į darbą sugrįžtančius šešis teisėjus pasitiko dešimtys jų rėmėjų. Liepą Lenkijoje įsigaliojęs daug aistrų sukėlęs įstatymas numato teisėjų pensinio amžiaus mažinimą nuo 70 iki 65 metų. Dėl jo į pensiją buvo priversti išeiti 23 teisėjai. ES lyderiai dėl šio įstatymo kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą (ETT), kuris penktadienį laikinai sustabdė šio įstatymo taikymą ir nurodė sugrąžinti dėl jo į pensiją išleistus teisėjus. ETT savo galutinį sprendimą šiuo klausimu paskelbs vėliau. Šis Europos teismo sprendimas buvo smūgis Lenkijos valdančiajai partijai „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS), kuri tvirtina, kad pokyčiai teismų sistemoje reikalingi kovojant su korupcija bei „valant“ sistemą, kurioje tebejuntama komunistinių laikų įtaka. Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinio amžiaus pakeitimas buvo tik dalis teisinės reformos, kurios ėmėsi 2015 metais į valdžią atėjusi PiS valdžia. Jos kritikai sako, kad partija pažeidžia Lenkijos konstitucijoje užtikrintą teismų nepriklausomybės principą. Tarp į darbą sugrąžintų teisėjų yra Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Malgorzata Gersdorf. Pasak jos, šis ETT sprendimas teisėjams yra „tam tikra pergalė“. M. Gersdorf ragina visus priverstinai į pensiją išėjusius teisėjus dar šią savaitę sugrįžti į darbą, pranešė teismo atstovas Michalas Laskowskis.

