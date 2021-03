Kai Joe Bidenas pasakė savo rinkimų pergalės kalbą, moteris užšoko ant scenos, mosikuodama ore rankomis iš džiaugsmo. Tokį entuziazmą Amerika iš naujosios šalies pirmosios dukters Ashley Biden tikisi matyti nuolat. Po jos pasirodymų ant scenos, moteris socialiniuose tinkluose vadinta amerikietiškąja Pippa Middleton.

Amerikai sveikinant jos tėvą, inauguruotą prezidentu, 39-erių metų pirmoji JAV dukra A. Biden, manoma, labai skirsis nuo Ivankos Trump. Ji vargu ar imsis kokių nors pareigų savo tėvo administracijoje. Bet, kaip ir I. Trump, sulauks iš tėvo dėmesio dalykams, kurie jai ypač rūpi.

Ashley Biden yra vienintelis Joe ir Jill Bidenų vaikas.

A. Biden gimė 1981 metų birželio 8 d. Iš ankstesnės santuokos su Neilia Biden dabartinis JAV prezidentas jau turėjo du sūnus – Beau ir Hunterį. 1972 metais, likus vos kelioms dienoms iki Kalėdų, trisdešimtmetė Neilia ir trylikos mėnesių poros dukra Naomi žuvo per tragišką avariją – į pirkti Kalėdų eglės važiavusios šeimos automobilį rėžėsi vilkikas.

Joe ir Jill susitikinėti pradėjo 1975 m. J. Bidenas ne kartą savo antrajai žmonai dėkojo už pagalbą sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis.

Bidenų atžalos artimai bendravo nuo pat mažumės.

„Nuo tos akimirkos, kai Ashley gimė, jos broliai ja rūpinosi. O ji visuomet rūpinosi jais. Kad ir kur eitų broliai, Ashley norėjo eit kartu“, – 2018 metais leidiniui „Delaware Today“ pasakojo Jill Biden.

Daryti įtaką politikams Ashley pamėgino dar vaikystėje. Būdama devynerių, ji smarkiai susirūpino dėl nuolat į tunų žvejybos tinklus pakliūvančių delfinų, todėl spaudė savo tėvą, kuris tuo metu buvo JAV senatorius, atstovaujantis Delavero valstijai. Parvykęs namo į Vilmingtoną, Joe Bidenas būdavo sutinkamas plakatais ir mokslinių tyrimų projektais, raginančiais ginti delfinus. Jaunoji A. Biden vyko į Vašingtoną kalbėtis su JAV Kongreso nariais ir savo tėvu, kartu su Kalifornijos senatore Barbara Boxer rengė įstatymo projektą, kuris tapo 1990 m. Delfinų apsaugos vartotojų informavimo įstatymu.

A. Biden studijavo kultūros antropologiją Tulanės universitete, Luizianoje, baigė socialinio darbo magistrantūros studijas Pensilvanijos universitete. Tulanėje ji buvo sulaikyta už marihuanos laikymą.

Nors nuo pat mažumės ji nuolat buvo dėmesio centre, A. Biden gyvena ramų gyvenimą Delavere ir akylai saugo savo asmeninį gyvenimą.

Tuo metu, kai I. Trump pasirodydavo „Mokinio“ („The Apprentice“) laidoje kartu su savo tėvu, A. Biden dirbo socialine darbuotoja Delavero vaikų globos departamente.

Per 2017 metų interviu „Glamour“ žurnalui ji pasakojo, kaip Bidenų šeimos pasirinkimas tarnauti valstybei yra užkoduotas jos genuose. „Mano aistra užgimė labai jauname amžiuje, – sakė A. Biden. – Tėtis buvo ilgametis valstybės tarnautojas, mama – valstybinės mokyklos mokytoja. Tai yra užkoduota mano DNR.“ Nuo 2014 iki 2019 metų ji vadovavo Delavero teisingumo centrui, kuris dirba prie baudžiamosios justicijos reformos.

Tuomet A. Biden yra sakiusi „Delawere Today“: „Mes turime pripažinti, kad dauguma žmonių nėra iš prigimties blogi. Aš dirbu šį darbą, nes mūsų sistema prastai funkcionuoja. Masinis įkalinimas nėra atsakymas.“

Ji rengė kampaniją prieš mirties bausmę ir diskriminaciją ir kovojo už tokius projektus, kurių tikslas – dirbti su jaunimu, gerinti ugdymo kokybę, tobulinti aprūpinimo būstu sistemą.

Vilmingtono mieste, kuriame gyvena 70 000 žmonių, pajamos vienam gyventojui sudaro 24 000 JAV dolerių, 25 proc. šeimų gyvena žemiau skurdo lygio.

„Tai, ką ten jie [vaikai] mato, nėra amerikietiškoji svajonė. Tai diskriminacija. Gyvenimas ant ribos, – „Delaware Today“ yra sakiusi J. Biden. – Manau, visi sutiksime, kad pasauliui reikia daug daugiau gerumo.“

2017 metais ji pasinaudojo Niujorke vykstančia Mados savaite pristatyti drabužių prekės ženklą „Livelihood Collection“, už kurį surenkamos lėšos skiriamos Delavero bendruomenėms. Per tą renginį Joe Bidenas kalbėjo: „Aš didžiuojuosi ja. Ji jau nuo trejų metukų bando pakeisti pasaulį.“

Ashley Biden prieš aštuonerius metus ištekėjo už plastikos chirurgo Howardo Kreino, su kuriuo ją supažindino jos velionis brolis Beau Bidenas.

Ji aktyviai dalyvavo savo tėvo prezidento rinkimų kampanijoje, kalbėdama per JAV Demokratų partijos nacionalinį suvažiavimą ir organizuodama renginį moterims Viskonsine.

Po skaudžios Beau mirties nuo smegenų vėžio 2015-aisiais ji pasižadėjo tęsti jo darbus, ypač baudžiamosios justicijos reformos srityje.

Kol kas nėra jokių prielaidų manyti, kad ji užims vienokias ar kitokias pareigas savo tėvo administracijoje, skelbia „The Telegraph“.

Užaugusi apsupta visuomenės dėmesio, Ashley yra linkusi, kiek įmanoma, apsaugoti savo asmeninę erdvę, neviešinti tam tikrų savo privataus gyvenimo aspektų. Jos „Instagram“ paskyra viešai neprieinama, ji labai kruopščiai atsirenka renginius, kuriuose dalyvauja.

Ashley įkūrė organizaciją „Livelihood“ po Beau mirties, kuriančią ir prekiaujančią amerikietiškais drabužiais. Organizacijos tikslas yra aukoti pajamas, surinktas iš drabužių pardavimų, Vašingtono ir Delavero bendruomenėms. Organizacijos intencija – „paremti baudžiamosios justicijos reformą, kelti vaikų ugdymo kokybę ir mažinti ekonominę atskirtį“.

Duodama interviu „Delaware Today“, Ashley prasitarė apie tai, kodėl ji pradėjo tokį verslą. „Ir nesvarbu, kokius iššūkius tenka įveikti, laisvės atėmimą ar prastus pasirinkimus – pastarųjų ir mano gyvenime buvo apstu, – ar ištverti brolio ar sesers netektį, jūs galite eiti į priekį ir būti geresni, – sako ji. – Ištraukti žmones iš teisingumo sistemos arba tiesiog suteikti jiems paslaugas, kurių jiems reikia, – visa tai teikia viltį ir galimybes. Aš dirbu savo darbą, nes mūsų sistema prastai funkcionuoja. Masinis įkalinimas nėra atsakymas.“

Ashley kalbėjo apie artimą ryšį su įbroliu Beau, kuris mirė nuo smegenų vėžio 2015 metais, ir sakė tikinti, kad kai jos tėvas duos prezidento priesaiką trečiadienį, Beau „bus ten su mumis“.

„Jam buvo 46-eri, kai jis mirė. Tėtis bus 46-asis prezidentas“, pridūrė ji.

A. Biden prisiminė nuoširdžią akimirką su savo tėvu, kai ji pasakė jaučianti, kad Beau yra kartu su jais Pietų Karolinoje. Nedidelėje bendruomenės bažnyčioje, į kurią jie įžengė, skambėjo giesmė „On Eagle`s Wings“, kuri, pasak Ashley, jos tėvui primena nuo smegenų vėžio mirusį sūnų Beau.

„Mes su tėčiu susižvalgėme, pradėjome giedoti, apsikabinome ir jautėmės taip, tarsi Beau būtų čia“, – pasakojo ji.

Ji prisipažino, kad išpuoliai prieš jos šeimos vientisumą „žeidžia“ ir kad būtent dėl kandumo ir pagiežos interneto erdvėje ji neturi viešai prieinamų socialinės žiniasklaidos paskyrų.

„Galų gale jie galbūt klysta, ne taip supranta, bet aš juk žinau, kaip yra iš tikrųjų, – sakė ji. – Aš žinau, koks žmogus yra mano tėvas, kokia moteris yra mano motina, koks vyras yra mano brolis [Hunteris].“

„Net ir šiandien laikomės taisyklės, kad nepaisant to, kur yra tėtis ir kokiame susitikime jis dalyvauja, jeigu vienas iš vaikų skambina, jis turi ištrūkti“, – CNN citavo A. Biden, kuri sakė, kad šeima yra svarbiausias dalykas jos tėvui.

Ji taip pat pasakojo, kaip jos motina J. Biden neleidžia jos tėvui atitrūkti nuo žemės ir visuomet primena jam, kad jis išneštų šiukšles ar nusineštų tuščią dribsnių lėkštę. Ji apibūdino savo motiną kaip „įnirtingą“ ir „itin lojalią“.

Sausio 6 dieną JAV Kapitolijuje Donaldo Trumpo šalininkų sukeltas riaušes, per kurias žuvo penki žmonės, ji pavadino „tikrai siaubingomis“ ir teigė, kad buvo „giliai nuliūdusi“.

„Tai vieta, kurioje aš augau, būdama vaikas, kaip ir jūs taip pat. Tai vieta, kurioje tėtis dirbo daugiau kaip 30 metų. Tikrai šventa vieta“, – sakė ji.