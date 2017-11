Savo inauguracinėje kalboje naujasis prezidentas pristatė dramatiškų permainų programą, žadančią pakeisti R. Mugabe politikos kursą daugelyje sričių. E. Mnangagwa pažadėjo vyriausybės kompensacijas baltiesiems ūkininkams, kurių žemes buvo konfiskavęs jo pirmtakas. Naujasis prezidentas taip pat sakė, kad vyriausybė saugos tarptautines investicijas šalyje ir atnaujins bendradarbiavimą su užsienio galiomis. Be to, 2018 metams numatyti rinkimai įvyks kaip planuota, sakė jis. „Nuolankiai kreipiuosi į jus prašydamas, kad praeitis liktų praeityje“, – sakė jis 60 tūkst. vietų nacionaliniame sporto stadione sostinės Hararės pakraštyje tūkstančių savo šalininkų, garbingų svečių ir užsienio diplomatų akivaizdoje. „Turime dirbti kartu – jūs, aš ir mes visi, kurie sudarome šią tautą, – kalbėjo E. Mnangagwa. – Šiandien čia stoviu tam, kad pasakyčiau, jog mūsų šalis yra pasiruošusi pradėti tvirto bendradarbiavimo programą su visomis pasaulio šalimis“. Davęs priesaiką naujasis valstybės vadovas gavo simbolinę grandinę ir juostą, o po to priėmė sveikinimus ir ištikimybės pažadus iš šalies kariuomenės ir saugumo tarnybų vadovų. Šalia jo stovėjo žmona Auxilia. Prezidentą sveikino ir dangumi praskridę kariniai lėktuvai ir sraigtasparniai. Savo kalboje E. Mnangagwa neužmiršo atiduoti duoklės savo pirmtakui R. Mugabe, kurį pavadino vienu iš „mūsų tautos tėvų“. „Mugabe paliko griuvėsius“ „Mes džiaugiamės ir daug ko tikimės iš Mnangagwos. Labai ilgą laiką gyvenome diktatūroje“, – sakė 23 metų Sharon Mauyakufa. 37 metus šaliai vadovavęs 93 metų R. Mugabe buvo kariuomenės priverstas atsistatydinti po to, kai lapkričio 6 dieną atleido E. Mnangagwa iš viceprezidento posto, jo sutuoktinei 53 metų Grace Mugabe panorus tapti Zimbabvės vadove. Praėjus dviem dienoms po atstatydinimo E. Mnangagwa pabėgo iš šalies ir sugrįžo tik trečiadienį, kai, pasak jo, Zimbabvėje prasidėjo „visiškos demokratijos“ era. Tačiau naujojo šalies vadovo kritikai perspėja, kad dėl savo negailestingumo „Krokodilo“ pravardę gavęs E. Mnangagwa gali būti ne mažiau autokratiškas nei jo politinis mentorius. Jis yra kaltinamas vadovavęs 9-ajame dešimtmetyje kariuomenės vykdytoms etninėms žudynėms ir prisidėjęs prie smurto per 2008 metų rinkimus, kai R. Mugabe buvo iškilęs pavojus pralaimėti. Neseniai iš posto atleisto „valstybės priešo“ E. Mnangagwos tapimas 16 mln. gyventojų šalies prezidentu buvo pažymėtas 21 sveikinimo salve. „Dėkojame tau, mūsų kary“, – skelbė vienas iš transparantų stadione. „E. Mnangagwa atėjo geru laiku – kai ekonomikoje pasirodė ženklai sugrįžimo į 2008-uosius... kada žmonės badavo“, – sakė 27 metų buhalterė Nozithelo Mhlanga. „Mugabė nepaliko nieko, išskyrus griuvėsius, skurdą ir korupciją“, – pridūrė ji. R. Mugabe sveikata – silpna Silpstančios sveikatos R. Mugabe savo politine įpėdine buvo nusprendęs paskirti žmoną Grace, tačiau kariuomenės vadai neleido jam įgyvendinti šio plano. Per inauguracijos ceremoniją buvo nušvilptas policijos komisaras Augustine'as Chihuri, laikytas vienu Grace rėmėjų. Pats R.Mugabe joje nedalyvavo. E. Mnangagwa ketvirtadienį vykusiose derybose pažadėjo savo pirmtakui ir jo žmonai užtikrinti „maksimalų saugumą ir gerovę“. Tuo tarpu į ceremoniją atvykusį opozicijos lyderį Morganą Tsvangirai, vadovaujantį Demokratinių permainų judėjimui, minia sutiko audringais plojimais. „Afrikos Gandhi“ Naujo Zimbabvės prezidento inauguracijoje dalyvavo Zambijos prezidentas Edgaras Lungu, Botsvanos prezidentas Ianas Khama ir Afrikos Ghandhi vadinamas Zambijos nepriklausomybės lyderis Kennethas Kaunda (Kenetas Kaunda) – visi jie buvo pasitikti džiaugsmingais sveikinimais. Didelę įtaką regione turinčios Pietų Afrikos Respublikos prezidentas Jacobas Zuma į ceremoniją negalėjo atvykti, nes buvo numatęs priimti naująjį Angolos vadovą. „Norime pabrėžti būtinybę išsaugoti taiką ir stabilumą“, – J. Zuma perspėjo sveikinimo pareiškime. Tuo tarpu Londone įsikūrusios įmonės „ EXX Africa“, konsultuojančios rizikos klausimais, analitikas Robertas Besselingas savo pateiktoje analizėje pabrėžia šalies vadovybės būtinybę užtikrinti ekonominį stabilumą. „Mnangagwos administracija taip pat ieškos pagalbos užsienio bankuose, kad gautų naujos finansinės paramos“, – rašė jis. R. Mugabe beveik be jokio pasipriešinimo valdė šalį nuo 1980 metų, kai šalis paskelbė nepriklausomybę nuo Britanijos. Jo ilgai trukęs valdymo laikotarpis buvo paženklintas žiaurių represijų prieš R. Mugabe oponentus, masinės emigracijos, rinkimų klastojimų ir ekonomikos kracho po 2000 metų žemės reformų. Tačiau antradienį į prezidento apkaltos procesą susirinkusiems parlamentarams buvo perskaitytas R. Mugabe atsistatydinimo laiškas. R. Mugabe, kuris buvo vyriausias valstybės vadovas pasaulyje, paskutinį kartą viešumoje pasirodė praėjusį penktadienį. Paskutinę savaitę prieš R.Mugabe atsistatydinimą Hararės gatvėse pasirodė karinė transporto priemonės, tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš ilgametį šalies vadovą. Žlugus Zimbabvės ekonomikai, šalį užklupo hiperinfliacija ir ji buvo priversta savo valiutą pakeisti JAV doleriu. Daugelis tikisi, kad naujasis vadovas sugebės įgyvendinti investuotojams palankias reformas šalyje. Savo pirmoje kalboje po sugrįžimo į Hararę E. Mnangagwa pažadėjo sukurti naujų darbo vietų. Šiuo metu nedarbas šalyje siekia daugiau nei 90 procentų.

