J. Prigožinas pažadėjo „sustabdyti blogį, kurį neša šalies karinė vadovybė“. Tai suprasta kaip karinio perversmo grėsmė, nors pats J. Prigožinas suskubo pranešti, kad „tai nėra karinis perversmas“.

Rusijos FSB iškėlė baudžiamąją bylą dėl ginkluoto maišto kurstymo ir pareikalavo „nedelsiant nutraukti neteisėtus veiksmus“.

Kremlius sako, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas informuotas apie situaciją. „Imimasi būtinų priemonių“, – teigė Dmitrijus Peskovas.

Maskvoje, Rostove prie Dono ir Belgorode imtasi specialių saugumo priemonių.

Žiniasklaidos šaltiniai Rusijos vadovybėje skirtingai vertino Kremliaus reakciją į tai, kas vyksta. Kažkas tai pavadino „šoku“, kažkas net kalbėjo apie „paniką“, nors J. Prigožinas iškart pareiškė, kad jis turi pretenzijų tik šalies gynybos ministrui Sergejui Šoigu, rašo BBC rusų tarnyba.

Apžvalgininkai feisbuke dalijasi skrydžių sekimo programos „FlightRadar“ duomenimis, kurie rodo, kad Vladimiro Putino lėktuvas pakilo iš Maskvos ir skrenda Sankt Peterburgo kryptimi.

Ar lėktuve yra pats V. Putinas, neaišku.

Neramumai Rusijoje

Prigožinas teigia užėmęs kariuomenės vadavietę Pietų Rusijoje be nė vieno šūvio„Vagner“ vadas Jevgenijus Prigožinas, vadovaujantis maištui nuversti aukščiausią Maskvos karinę vadovybę, šeštadienį pareiškė, kad jo kovotojai užėmė kariuomenės būstinę pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste „neiššovus nė vieno šūvio“ ir tvirtino, kad juos palaiko vietos gyventojai.„Kodėl šalis mus palaiko? Nes mes einame į žygį už teisingumą“, - naujausioje garso žinutėje "Telegram" kanale sakė J. Prigožinas. „Priėjome Rostovą. Be nė vieno šūvio užėmėme pastatą“, - sakė jis.

Atstovas spaudai: kilus maištui Putinas dirba KremliujeVykstant maištui Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas dirba Kremliuje kaip įprastai, šeštadienį sakė jo atstovas, Rusijos samdinių grupuotei „Vagner“ pažadėjus nuversti aukščiausią šalies karinę vadovybę.„Prezidentas dirba Kremliuje“, – valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė jo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Anksčiau buvo pranešta, kad „Vagner“ daliniai užgrobė karinius objektus Pietų Rusijoje.

Apžvalgininkai feisbuke dalijasi skrydžių sekimo programos „FlightRadar“ duomenimis, kurie rodo, kad Vladimiro Putino lėktuvas pakilo iš Maskvos ir skrenda Sankt Peterburgo kryptimi.Ar lėktuve yra pats V. Putinas, neaišku.

Didžiosios Britanijos premjeras Sunakas palaiko ryšį su sąjungininkėmis ir ragina šalis apsaugoti civiliusDidžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas sakė palaikantis ryšius su sąjungininkėmis dėl samdinių grupuotės „Vagner“ vadovaujamo ginkluoto maišto Rusijoje, Jungtinės Karalystės gynybos pareigūnai jį apibūdino kaip pastarojo meto „didžiausią iššūkį“ Kremliui.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas privačios karinės bendrovės veiksmus pavadino „išdavyste“, jos vadovas Jevgenijus Prigožinas pažadėjo nuversti Maskvos karinę vadovybę.Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas paragino visas susijusias šalis ginti civilių gyvybes ir pranešė vėliau šeštadienį kalbėsiantis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais Vakarų lyderiais.„Atidžiai stebime padėtį, kuri sparčiai vystosi mums kalbant“, – sakė jis BBC. „Šiuo metu galiu pasakyti tik tiek, kad svarbiausias dalykas, jog visos šalys elgtųsi atsakingai ir apsaugotų civilius“, – sakė R. Sunakas. Paklaustas, ar kalbėjosi su V. Zelenskiu, jis atsakė palaikąs ryšį su sąjungininkėmis ir šiandien pasikalbėsiantis su kai kurių jų lyderiais. R. Sunakas nepasakė, ar tai, kad V. Putinui Rusijoje metamas iššūkis, yra gera ar bloga žinia.Paklaustas patarimų Rusijoje likusiems Didžiosios Britanijos piliečiams, R. Sunakas sakė, kad JK jau seniai pataria nekeliauti į Rusiją, „žmonės turėtų nuolat tikrinti naujienas Užsienio reikalų ministerijos svetainėje“.Rusijos vidaus kovų paaštrėjimas gali dar labiau apsunkinti Maskvos karo pastangas Ukrainoje, kai ten jau prasidėjo pirmasis Ukrainos atsakomojo puolimo etapas.Bendruomenių rūmų gynybos komiteto pirmininkas konservatorius Tobiasas Ellwoodas įvykius Rusijoje apibūdino kaip „didžiulę galimybę Ukrainai pasinaudoti Rusijoje kilusiu maištu ir chaosu“.

Rusijos Lipecko srities pareigūnai ragina gyventojus likti namuosePietvakarinės Rusijos Lipecko srities valdžia paragino gyventojus šeštadienį likti namuose, kai samdinių grupuotė „Vagner“ pažadėjo nuversti šalies karinę vadovybę.„Siekdama užtikrinti teisėtvarką ir Lipecko srities piliečių saugumą, regiono operatyvinė būstinė prašo gyventojų be skubaus reikalo neiti iš namų ir susilaikyti nuo bet kokių kelionių asmeniniu ar viešuoju transportu“, – sakoma regiono vyriausybės spaudos tarnybos pranešime socialinėje žiniasklaidoje.

Link Rostovo pajudėjo didelė Čečėnijos lyderio Ramazo Kadyrovo pasiųstų čečėnų kovotojų, kurie turi kautis su „Vagner" samdiniais, kolona:https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1672566930832588802

Podoliakas: artimiausios 48 valandos nulems naują Rusijos statusąArtimiausios 48 valandos nulems naują Rusijos Federacijos statusą, sako Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michaylas Podoliakas. Apie tai jis šeštadienį parašė tviteryje.„Arba plataus masto pilietinis karas, arba sutartas valdžios perėmimas, arba laikinas atokvėpis prieš kitą Putino režimo žlugimo etapą“, – rašė M. Podoliakas.Pasak jo, visi potencialūs veikėjai dabar sprendžia, kurioje pusėje jie yra, o „Rusijoje kol kas tvyro mirtina „elito“ tyla“...Kaip pranešė „Ukrinform“, M. Podoliakas komentare žiniasklaidai teigė, kad Rusijoje iš tikrųjų prasideda pilietinis karas.

Britų žvalgyba: „Vagner“ daliniai planuoja pasiekti MaskvąDidžiosios Britanijos gynybos ministerijos tviteryje paskelbtoje žvalgybos informacijos suvestinėje sakoma, kad birželio 24-osios rytą samdinių grupuotės „Vagner“ vadovo Jevgenijaus Prigožino ir Rusijos gynybos ministerijos priešiškumas peraugo į atvirą karinę konfrontaciją, privačios karinės bendrovės daliniai ketina pasiekti Maskvą.„Rostove prie Dono „Vagner“ beveik neabejotinai užėmė svarbius saugumo objektus, įskaitant štabą, vykdantį Rusijos karines operacijas Ukrainoje“, – nurodė ministerija.Žvalgybos duomenimis, kiti karinės bendrovės daliniai juda į šiaurę per Voronežo sritį, jų tikslas - pasiekti Maskvą.„Yra labai mažai įrodymų apie „Vagner“ ir Rusijos saugumo pajėgų kovas, panašu, kad jos daugiausia itin pasyviai pasitiko „Vagner“, – sakoma Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime.Manoma, kad artimiausiomis valandomis Rusijos saugumo pajėgų, o ypač Rusijos nacionalinės gvardijos lojalumas bus „svarbiausias veiksnys, lemsiantis įvykių raidą“.„Tai didžiausias pastarojo meto iššūkis Rusijos valstybei“, – sakoma ministerijos suvestinėje.Anksčiau pranešta, kad samdinių grupuotės „Vagner“ vadovui Jevgenijui Prigožinui pareiškus grasinimus Rusijos karinei vadovybei padėtį Rusijoje stebi ir Baltieji rūmai.

Rostovo gubernatorius perspėja dėl pilietinio karo „katastrofos“„Vagner“ samdiniai pareiškė užėmę Rostovo prie Dono miestą, praneša BBC.Prieš kurį laiką Rostovo srities gubernatorius Vasilijus Golubevas per „Telegram“ kreipėsi į žmones, ragindamas palaikyti prezidentą Vladimirą Putiną: „Rusijos istorijoje buvo atvejų, kai kažkas norėjo suskaldyti mūsų visuomenę ir pakurstyti pilietinio karo liepsnas... tai privedė prie katastrofos“.Jis pridūrė: „Negalima leisti, kad tai pasikartotų. Rostovo sritis yra prezidento pusėje! Brangūs tėvynainiai, turime būti vieningi!“

Gubernatorius: Voroneže liepsnoja degalų saugyklaRusijos pietiniame Voronežo mieste šeštadienį degė degalų saugykla, paskelbė vietos gubernatorius. Anksčiau jis pranešė, kad Maskvos kariuomenė vykdo „kovos“ operaciją regione, kuriame kilo „Vagner“ samdinių maištas.„Voroneže gesinama deganti degalų saugykla“, – „Telegram“ kanale sakė gubernatorius Aleksandras Gusevas. „Įvykio vietoje dirba 100 ugniagesių ir daugiau nei 30 automobilių“, – pridūrė jis ir taip pat sakė, kad „pirminiais duomenimis, aukų nėra“.A. Gusevas nenurodė gaisro priežasties, bet kai kurios žiniasklaidos priemonės paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rajone prieš sprogimą matomas karinis sraigtasparnis.

Michelis: ES atidžiai stebi įvykius Rusijoje, palaiko ryšį su G7 partneriaisEuropos Sąjunga atidžiai stebi situaciją Rusijoje, kurioje vyksta samdinių grupuotės „Vagner“ maištas, šeštadienį pareiškė ES vadovas Charles‘as Michelis.„Atidžiai stebime, kaip klostosi padėtis Rusijoje. Palaikau ryšį su Europos vadovais ir Didžiojo septyneto partneriais, – rašė jis tviteryje. – Tai akivaizdžiai yra Rusijos vidaus problema. Mūsų parama Ukrainai ir [Ukrainos prezidentui Volodymyrui] Zelenskiui yra nepajudinama“.

„Vagner“ samdiniai minuoja Rostovo gatves prieštankinėmis minomis:https://twitter.com/bgeneral1220/status/1672558999089152000

Vaizdo įrašuose, kuriuos nufilmavo vietos gyventojai, matyti, kaip virš Voronežo skraido Rusijos karinių pajėgų atakos sraigtasparnis Ka-52 ir atakuoja „Vagner“ sukilėlių taikinius.Vienu metu į sraigtasparnį paleidžiama raketa iš „Vagner“ naudojamos oro gynybos sistemos, tačiau nepataiko į taikinį, nes atakos sraigtasparnis spėja panaudoti šilumines gaudykles, suklaidinančias raketą. Kiek vėliau ant žemės įvyksta galingas sprogimas ir išsigandę civiliai pasileidžia bėgti.https://twitter.com/bgeneral1220/status/1672559040377896960

Žiniasklaida: „Vagner“ kovotojai užiminėja karinius objektus VoronežeŠaltinis Rusijos specialiosiose tarnybose teigė, kad „Vagner“ sukilėliai užėmė karinius objektus Voroneže, teigia „Reuters“.„Rusijos saugumo šaltinis agentūrai „Reuters“ sakė, kad „Vagner“ kovotojai taip pat užėmė karinius objektus Voronežo mieste, esančiame maždaug už 500 km į pietus nuo Maskvos“, – sakoma pranešime.Pasak BBC šaltinio, artimo saugumo tarnybos FSB centriniam biurui, „Vagner“ grupuotė perėmė „visus svarbiausius objektus“ Voroneže. „Visai taip pat, kaip ir Rostove“, – sakė jis. Anot jo, FSB neturi konkretaus plano, kaip numalšinti sukilimą.Tuo pat metu Voronežo srities gubernatorius Aleksandras Gusevas paneigė pranešimus apie karinės technikos judėjimą į regioną ir pavadino tai „informacine provokacija“ tų, kurie „suinteresuoti destabilizuoti padėtį šalyje ir regione“.Anksčiau „Telegram“ kanalas „Razgruzka Wagner“ paskelbė kelių minučių vaizdo įrašą, kuriame „Vagner“ vadas Jevgenijus Prigožinas Rostove prie Dono kalbasi su Rusijos gynybos ministro pavaduotoju Junus-Beku Jevkurovu ir generolu Vladimiru Aleksejevu, kuris diena anksčiau ragino vagneriečius liautis ir tai, kas vyksta, pavadino bandymu įvykdyti valstybės perversmą. Tuo pat metu buvo pareikšta, kad vagneriečiai užėmė Pietų karinės apygardos štabą Rostove.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pasak Rusijos propagandos šaltinių, Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad dėl „Vagner“ veiksmų mieste imtasi „antiteroristinių priemonių“ ir įvesta papildoma kontrolė keliuose.Pasak prezidento atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo, saugumo pajėgos visą parą informuoja Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną apie priemones, kurių imasi dėl vagneriečių veiksmų.Rusijos „Telegram“ kanaluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip vagneriečiai užima administracinius pastatus ir karinius objektus Rostove, o šie pasiduoda be kovos.Pasirodo pranešimų, kad vagneriečių kolonos juda į Voronežą.Rusijos FSB iškėlė baudžiamąją bylą J. Prigožinui dėl raginimo rengti ginkluotą sukilimą.

Zelenskis: Rusijos silpnumas akivaizdus, „Vagner“ maištas - to įrodymasŠeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad samdinių grupuotės „Vagner“ narių pradėtas ginkluotas sukilimas yra Rusijai būdingo politinio nestabilumo įrodymas.„Rusijos silpnumas akivaizdus. Visiškas silpnumas. Ir kuo ilgiau Rusija laikys savo kariuomenę ir samdinius mūsų žemėje, tuo daugiau chaoso, skausmo ir problemų ji pati vėliau patirs“, - sakoma jo pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.„Ukraina geba apsaugoti Europą nuo rusiško blogio ir chaoso plitimo“, - pridūrė V. Zelenskis.

Prigožinas pareiškė, kad „Vagner“ kovotojai neketina pasiduotiRusijos privačios samdinių bendrovės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „smarkiai klysta“ ir kad „Vagner“ kovotojai nėra išdavikai, o „patriotai“, ir jie nepasiduos.„Dėl tėvynės išdavystės: prezidentas labai klysta. Esame savo tėvynės patriotai“, - „Telegram“ kanale paskelbtoje garso žinutėje sakė naktį maištą sukėlęs J. Prigožinas.„Niekas neketina pasiduoti prezidento, FST (Federalinės saugumo tarnybos) ar kieno nors kito prašymu“, - pridūrė jis.

Abeji Rusijos parlamento rūmai išreiškė paramą PutinuiAbejų Rusijos parlamento rūmų pirmininkai šeštadienį pareiškė, kad remia Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kuris paragino samdinių grupuotę „Vagner“ stabdyti siekį nušalinti šalies karinę vadovybę.Aukštųjų parlamento rūmų vadovė Valentina Matvijenko sakė, kad V. Putinas turi „visišką deputatų paramą“, o žemųjų rūmų pirmininkas Viačeslavas Volodinas ragino rusus „palaikyti“ ilgametį lyderį.

Italija stebi įvykius Rusijoje ir ragina ten esančius italus būti atsargius Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni atidžiai stebi įvykius Rusijoje, šeštadienį pranešė jos biuras, Italijos užsienio reikalų ministras paragino Rusijoje gyvenančius italus būti atsargius.Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas metė dar neregėto masto iššūkį daugybę metų valdančiam Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, užėmęs svarbią karinę būstinę, atsakingą už puolimą Ukrainoje.„Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni atidžiai stebi įvykius Rusijoje, rodančius, kad agresija prieš Ukrainą sukėlė nestabilumą ir pačioje Rusijoje“, – sakoma jos biuro pranešime.Užsienio reikalų ministras Antonio Tajani tviteryje pareiškė, kad kol kas nėra susirūpinimo dėl Rusijoje gyvenančių italų, bet jiems „patartina būti atsargiems“.Nepaisant istoriškai šiltų Italijos ir Maskvos santykių, G. Meloni koalicinė vyriausybė siunčia Ukrainai ginklus ir pagalbą, tvirtai remia Vakarų sankcijas Rusijai už jos pernai pradėtą invaziją.

Kadyrovas išreiškė palaikymą Putinui ir paragino numalšinti maištąČečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas savo „Telegram“ kanale išdėstė savo poziciją dėl įvykių Rusijoje ir samdinių grupuotės „Vagner“ veiksmų. Jis išreiškė palaikymą prezidentui Vladimirui Putinui, šeštadienio įvykius pavadino kariniu maištu ir sakė, kad jo kovotojai jau išvyko į įtampos zonas malšinti sukilimo.„Į įtampos zonas jau išvyko Gynybos ministerijos ir Rusijos gvardijos kariai Čečėnijos respublikoje. Padarysime viską, kad išsaugotume Rusijos vienybę ir apgintume jos valstybingumą! – rašė R. Kadyrovas. – Maištas turi būti numalšintas, ir jei tam reikės imtis griežtų priemonių, mes esame pasirengę!“

Gubernatorius: Voronežo srityje Rusijos kariuomenė vykdo „kovines priemones“Šeštadienį Rusijos pietinio Voronežo regiono gubernatorius pranešė, kad Rusijos kariuomenė imasi būtinų priemonių numalšinti samdinių grupuotės „Vagner“ pastangas nuversti aukščiausią šalies karinę vadovybę.„Voronežo srities teritorijoje vykdoma kovos su terorizmu operacija, Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos imasi būtinų operatyvinių ir kovos priemonių“, – sakoma Aleksandro Gusevo pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.Anksčiau pasirodė pranešimų apie Jevgenijaus Prigožino vadovaujamų Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“, užėmusios karinius objektus Rusijos pietiniame Rostovo prie Dono mieste, vilkstinių judėjimą į Voronežą.

Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų vadai išreiškė paramą PutinuiRusijos paskirti okupuotų Ukrainos regionų vadovai šeštadienį išreiškė paramą prezidentui Vladimirui Putinui, Rusijai susiduriant su neeiliniu grupuotės „Vagner“ samdinių maištu.„Chersono sritis ir Chersono žmonės visiškai palaiko mūsų prezidentą!“ – „Telegram“ paskelbė Rusijos paskirtas Ukrainos pietinės Chersono srities vadovas. Toks pat Kremliaus statytinis okupuotoje Zaporižios srities dalyje Jevgenijus Balickis sakė, kad ši teritorija yra „su prezidentu“.

Putinas telefonu informavo Lukašenką apie padėtį RusijojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį telefonu kalbėjosi su savo sąjungininku Baltarusijos autoritariniu vadovu Aliaksandru Lukašenka. Tai pirmasis jo tarptautinis skambutis po to, kai Rusijos viduje prasidėjo „Vagnerio“ samdinių maištas.„Rusijos prezidentas šį rytą paskambino Baltarusijos prezidentui, įvyko pokalbis telefonu, – pranešė Baltarusijos valstybinė žiniasklaida. – Vladimiras Putinas informavo Baltarusijos kolegą apie padėtį Rusijoje“.

Vokietija pranešė atidžiai stebinti įvykius RusijojeVokietija įdėmiai stebi įvykius Rusijoje, kur „Vagner“ samdinių grupuotė užėmė svarbią karinę būstinę pietiniame Rusijos mieste netoli Ukrainos sienos, šeštadienį sakė vyriausybės atstovas.„Vyriausybė atidžiai stebi įvykius Rusijoje“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.

Prancūzijos prezidentūra: Macronas labai atidžiai stebi padėtį RusijojeEmmanuelis Macronas atidžiai stebi padėtį Rusijoje po to, kai samdinių grupuotė „Vagner“ pradėjo ginkluotą maištą prieš Kremliaus pajėgas, šeštadienį pranešė Prancūzijos prezidento kanceliarija.„Prezidentas labai atidžiai stebi padėtį. Mes ir toliau esame sutelkę dėmesį į paramą Ukrainai“, – sakoma Eliziejaus rūmų pranešime.

Rusijos teisėsauga Sankt Peterburge surengė reidą į „Vagner“ būstinęRusijos teisėsauga surengė reidą „Vagner“ biure Sankt Peterburge, pranešė BBC, remdamasis vietos naujienų portalu „Fontanka“.„Teisėsaugos pareigūnai įžengė į privačios karinės bendrovės „Vagner“ biurą Sankt Peterburgo Zolnajos gatvėje“, – šeštadienį pranešė portalas savo „Telegram“ kanale.Jo duomenimis, prie pastato atvyko du autobusai su riaušių policija ir nacionalinės gvardijos kariais ir įžengė vidun kartu su paprastais drabužiais vilkinčiais asmenimis.Naujienų portalas teigė, kad „žmonės su kaukėmis ir automatiniais šautuvais“ buvo dislokuoti netoli Sankt Peterburgo Blagoveščenskio tilto, kur yra viešbutis ir restoranas, siejamas su „Vagner“ vadu Jevgenijumi Prigožinu.Vėliau „Fontanka“ paskelbė, kaip teigiama, vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip teisėsauga įžengia į „Vagner“ pastatą, ir ginkluotų vyrų nuotraukas prie objektų, susijusių su J. Prigožinu.

Prigožinas: Blokuojame Rostovą ir einame link MaskvosPKB „Vagner“ ketina blokuoti Rostovą prie Dono ir pajudėti link Maskvos, jei Vagnerio kariams nebus išduotas Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu, praneša „Laisvės“ radijas (Svoboda).„Telegram“ kanale paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame Prigožinas kalbasi su Rusijos gynybos viceministru Junus-Beku Jevkurovu ir generolu Vladimiru Aleksejevu, kurie dieną prieš tai ragino vagneriečius liautis ir pavadino tai, kas vyksta, bandymu įvykdyti valstybės perversmą.Pasak „Laisvės“ radijo (Svoboda), Prigožino spaudos tarnyba taip pat paskelbė jo vaizdo kreipimąsi. Jame, be kita ko, Prigožinas teigia, kad visus karinius objektus Rostove kontroliuoja privati karinė bendrovė, o „Generalinio štabo viršininkas pabėgo iš čia, kai tik sužinojo, kad mes artėjame“.„Žuvusiųjų karių – tris-keturis kartus daugiau, nei nurodoma valdžiai teikiamuose dokumentuose. O tai, kas pateikiama – dešimt kartų mažiau, nei sakoma per televiziją. Sanitariniai nuostoliai kai kuriomis dienomis siekia iki tūkstančio žmonių. Tai yra žuvusieji, dingę be žinios, sužeisti ir atsisakėliai“, – taip pat sakė Prigožinas.

Putinas pažadėjo nubausti maištą surengusius „Vagner“ išdavikusApie Jevgenijaus Prigožino „Vagner“ samdinių „ginkluotą maištą“ prabilęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė sukilėliams, kad jų laukia „neišvengiama bausmė“.Jis sakė neleisiąs, kad Rusijoje kiltų pilietinis karas, ir ragino tautą būti vieningą.Pripažinęs, kad padėtis pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste sunki, V. Putinas sakė, jog „Vagner“ vadovas „išdavė“ Rusiją vadovaudamasis „asmeninėmis ambicijomis“.Rusijos prezidentas vadino „Vagner“ maištą dūriu į nugarą ir mirtinu pavojumi Rusijai.

Ukrainos prezidento padėjėjas: „Rusijoje viskas tik prasideda“Šeštadienį Rusijos "Vagner" samdiniams perėjus iš okupuotos Ukrainos teritorijos į Rusiją ir surengus maištą karui Ukrainoje tęsiantis jau 16 mėnesių, Kyjivas pareiškė, kad įvykiai Rusijoje dar „tik prasideda“.„Rusijoje viskas tik prasideda, – tviteryje parašė Ukrainos prezidento padėjėjas Mychailo Podoliakas. – Elito skilimas pernelyg akivaizdus. Susitarti ir apsimesti, kad viskas ramu, nepavyks“.

Rusijos prezidentas kreipėsi į tautą: Prigožino maištą pavadino „smūgiu ir išdavyste“ ir pažadėjo „žiaurų atsaką“Rusijos prezidentas pirmiausiai kreipėsi į karius, kurie „didvyriškai atmušinėja priešo atakas“ ir tuos, kuriuos „apgaule ar grasinimais įtraukė į nusikalstamą avantiūrą - ginkluotą maištą“.Toliau kaltindamas „Vakarų karinę ir informacinę mašiną“, aiškindamas, kad Rusija kaunasi „už nepriklausomybę“ V. Putinas pareikalavo vienybės.„Reikia atmesti viską, kas mus silpnina“, - tikino V. Putinas.J. Prigožino maištą jis pavadino „smūgiu ir išdavyste“, o tie, kas „stojo į maištininkų pusę - atsakys prieš tautą ir įstatymą“.Akivaizdžiai skaitydamas tekstą ir neįprastai įsitempęs V. Putinas kreipėsi į kariškius bei netiesiogiai - į „Vagner" samdinius, kuriuos J. Prigožinas įtraukė „į ginkluotą maištą".J. Prigožino maištą jis palygino su 1917-ųjų perversmu ir pažadėjo, kad neleis pakartoti tokių įvykių ir „apgins Rusiją nuo bet kokių avantiūristų bei išdavikų“.„Tai, su kuo susidūrėme yra vidinė išdavystė. Būtent išdavystė, prie kurios privedė nepamatuotos ambicijos ir asmeniniai interesai“, - apie J. Prigožiną kalbėjo V. Putinas, pabrėžęs, jog jis išdavė ir pačius „Vagner“ samdinius.V. Putinas taip pat pakartojo, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos ir kitos tarnybos sulaukė įsakymų, o Maskvos ir Rostovo srityse bei kituose regionuose įvedama antiteroristinė operacija.„Tas, kas organizavo ginkluotą maištą, pakėlė ginklus prieš kovos draugus, atsakys prieš Rusiją“, - grasino Kremliaus režimo lyderis.

Rusijos kariuomenė žada „garantuoti saugumą“ maišto atsisakiusiems „Vagner“ kovotojamsRusijos kariuomenė šeštadienį pareiškė, kad „garantuos saugumą“ „Vagner“ samdiniams, kurie atsisakys maišto prieš Maskvos karinę vadovybę.„Kreipiamės į „Vagner“ puolimo būrių kovotojus. Jūs buvote apgaule įtraukti į („Vagner“ vadovo Jevgenijaus) Prigožino nusikalstamą avantiūrą dalyvauti ginkluotame maište“, – pranešė kariuomenė.Kariuomenė paragino kovotojus paprašyti pagalbos ir grįžti į „nuolatinio dislokavimo vietas“. „Prašome vadovautis protu ir susisiekti su Rusijos gynybos ministerijos ar teisėsaugos atstovais. Visiems garantuojame saugumą“, – sakoma kariuomenės pareiškime.

Žadėtas V. Putino pasirodymas per valstybinius kanalus kol kas neįvyko. Per Rusijos 1-ąjį kanalą nerodo nieko apie vykstantį perversmą, vietoje to rodomas koncertas. Tai dar ne 1991-ųjų „Gulbių ežeras“, kai per tuometinį perversmą Maskvoje televizijos ekranuose buvo galima išvysti baleto pasirodymą. Tačiau linksma „Bumble boogie“ melodija atrodo keistai dramatiškų įvykių fone.https://t.me/nexta_live/55245

Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigia, kad Maskvoje atšaukti masiniai renginiai, judėjimas mieste apsunkintas, įrenginėjami kontrolės praleidimo punktai, o netoli Maskvos juda didelės karinės technikos kolonos.

Maskvoje paskelbtas „antiteroristinės operacijos režimas“Šeštadienį samdinių grupuotės „Vagner“ vadovui pažadėjus nuversti Rusijos karinę vadovybę ir užėmus svarbią karinę būstinę pietuose, Rusija paskelbė „antiteroristinių operacijų režimą“ Maskvoje ir Maskvos srityje.„Siekiant užkirsti kelią galimiems teroro aktams Maskvos miesto ir Maskvos srities teritorijoje įvedamas antiteroristinės operacijos režimas“, – sakoma šalies nacionalinio antiteroristinio komiteto pranešime, jį cituoja Rusijos agentūros.

Kremlius pranešė, kad netrukus Rusijos prezidentas Putinas kreipsis į tautąKremlius pranešė, kad netrukus Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kreipsis į tautą, šeštadienį valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, bet išsamesnės informacijos nepateikė.Apie V. Putinas kalbą pranešta po samdinių grupuotės lyderio Jevgenijaus Prigožino pradėto ginkluoto sukilimo. Artimu V. Putino sąjungininku laikomas J. Prigožinas teigia, kad jo privati „Vagner“ kariuomenė užėmė svarbius karinius objektus Rusijos pietuose esančiame Rostove prie Dono.Rusijos gynybos ministerija į tai dar nereagavo. Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FST) paragino „Vagner“ samdinius suimti J. Prigožiną. Kremliaus teigimu, V. Putinas nuolat informuojamas apie padėtį.Maskvoje sustiprintas saugumas, naktį miesto centre važiavo karinės mašinos.

Lukašenkos šeimos lėktuvas nusileido Turkijoje. Šiuo lėktuvu dažnai skraido Lukašenkos sūnūs Viktoras ir Dmitrijus.https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1672482690451251201

Rusijos Gynybos ministerija ir „Vagner“ savo „Telegram“ kanaluose skelbia priešingą informaciją. „Vagner“ jau tikina kontroliuojantys visus karinius objektus Voroneže, kur samdinių kolonos pajudėjo iš šeštadienio rytą užimto Rostovo. Tuo metu Rusijos Gynybos ministerija kreipėsi į „Vagner“ samdinius, tikindama, kad J. Prigožinas juos apgavo ir bando įtraukti į „ginkluotą maištą“.

„Vagner“ savo ir rėmėjų kanaluose dalijasi keliais vaizdo įrašais. Viename jų užfiksuota Voronežo srityje Maskvos kryptimi judanti didelė karinės ircivilinės technikos kolona su, kaip spėjama, „Vagner“ samdiniais.https://twitter.com/Osinttechnical/status/1672476601257283585Kitame vaizdo įraše, kaip teigiama, užfiksuotas Voronežo srityje „Vagner“ samdinių numuštas Rusijos pajėgų sraigtasparnis.https://twitter.com/Tendar/status/1672479359846711302

Jevgenijaus Prigožino paskelbtas žingsnis prieš Rusijos karinę vadovybę „beveik neabejotinai yra perversmo bandymas“, BBC sakė buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje Billas Tayloras.„Tai rimta Putinui. Rusai į tai žiūri labai rimtai ir atrodo, kad turėtų“, - sakė jis. Tačiau praėjusį mėnesį Ukrainoje viešėjęs B. Tayloras sako, kad „Vagner“ bosui vargu ar pavyks.„Gynybos pajėgų ministerija turi įrangos, turi orlaivius, tankus – turi karinės technikos Prigožino pajėgoms sunaikinti“, – kalbėjo jis.Tačiau Rusijos vidaus mūšiai gali padėti Ukrainai kovoti su Rusijos invazija, sakė B. Tayloras.

Kitame vaizdo įraše J. Prigožinas iš užimto Pietų karinės apygardos štabo (o kartu ir operacijos prieš Ukrainą) tikino, kad „Vagner“ samdiniai kontroliuoja karinius objektus Rostove, įskaitant ir oro uostą, kad ten esanti karo aviacija nesmūgiuotų samdinių pozicijoms. https://t.me/uniannet/102781

Rostove prie Dono „Vagner“ samdiniai užėmė karinės apygardos pastatą, į nelaisvę pateko du rusų generolai Pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti po vidinį Pietų karinės apygardos štabo kiemelį vaikštinėjantis pats J. Prigožinas, apsuptas „Vagner“ samdinių ir besikalbantis su Rusijos generalinio štabo viršininko pavaduotoju, generolu Vladimiru Aleksejevu, kuris dar naktį kreipėsi į „Vagner“ samdinius ir ragino nemaištauti. Kitas generolas, kurį prieš kameras viešai auklėja J. Prigožinas – Sergejus Kuzovliovas, Pietų karinės apygardos vadas. Vaizdo įraše rūkykloje matomas J. Prigožinas, kuris kaip mažus vaikus auklėja du Rusijos armijos generolus – Junus-Beką Jevkurovą, Rusijos gynybos ministro pavaduotoją ir Rusijos generalinio štabo viršininko pavaduotoją, generolą Vladimirą Aleksejevą. „Vaikinai žūva, nes jūs juos laikote vietoje be šaudmenų. Atėjome čia tam, kad nuplautume gėdą šalies, kurioje gyvename. Eisime į Maskvą“, – generolams pareiškė J. Prigožinas, pažadėjęs gerti ir šampaną Kyjive. https://twitter.com/den_kazansky/status/1672463548612595714?ref_src=twsrc%5Etfw

Prigožinas: manau, pusė armijos pasiruošusi eiti su mumisJevgenijus Prigožinas naujame pareiškime teigia, neva „mūšiai vyksta tose vietose, kur vadovybė suteikia melagingą informaciją kovotojams“. Todėl esą kyla susidūrimai.„Ten, kur kariai, Rosgvardija ir milicija mus pasitinka, tai jie draugiškai mums moja rankomis ir sako „norime eiti su jumis“. Jau prisijungė apie 60–70 žmonių, nors ir nedaug kelio tenuėjome. Manau, pusė armijos pasiruošusi eiti su mumis“, – birželio 24-osios paskelbtame garso įraše kalbėjo J. Prigožinas.

Projekto „Conflict Intelligence Team“ (CIT) įkūrėjas Ruslanas Levijevas mano, kad socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose iš Rostovo prie Dono matomi ginkluoti asmenys nėra „Vagner“ samdiniai. Anot jo, tai Rusijos gynybos ministerijos kariai. „Kas kuo spėjo apsirengti, taip ir atėjo“, – tviteryje rašo R. Levijevas. Anot jo, vaizdo įraše matyti, kaip šie kariai užima pozicijas aplink pastatą, kad galėtų jį apginti. https://twitter.com/RuslanLeviev/status/1672432137751134209?ref_src=twsrc%5Etfw

Meras: Maskvoje imamasi antiteroristinių priemonių saugumui sustiprintiMaskvos meras paskelbė, kad imamasi antiteroristinių priemonių saugumui sostinėje sustiprinti.„Dėl gaunamos informacijos Maskvoje imamasi antiteroristinių priemonių, kuriomis siekiama sustiprinti saugumą“, – „Telegram“ pranešė jis.Anot jo, įvedama papildoma kontrolė keliuose, gali būti apribotas viešų renginių rengimas.

Chodorkovskis ragina rusus palaikyti PrigožinąRusijos opozicionierius Michailas Chodorkovskis paragino rusus palaikyti „Vagner“ vadą Jevgenijų Prigožiną, kuris pažadėjo nuversti Maskvos karinę vadovybę, rašo BBC.„Dabar turime padėti, o paskui, jei reikės, kovosime ir su juo“, – teigė jis.M. Chodorkovskis 10 metų praleido Rusijos kalėjime ir neseniai paragino sugriežtinti sankcijas Rusijos prezidentui.M. Chodorkovskis sakė, kad svarbu paremti „net velnią“, jei jis nuspręstų užimti Kremlių.„Ir taip, tai tik pradžia“, – sakė jis.

Saugumo priemonės sustiprintos ir Lipecko srityjeRusijos valdžia taip pat sustiprino saugumo priemones Lipecko srityje į pietus nuo Maskvos, pranešė regiono gubernatorius.„Buvo priimtas sprendimas sustiprinti saugumo priemones regione. Prašau visų išlikti ramiems“, – sakė Igoris Artamonovas.Lipecko sritis yra apie 400 km į pietus nuo Maskvos.Rusijos valdžia šeštadienį pranešė, kad saugumo priemonės buvo sugriežtintos keliuose regionuose po to, kai „Vagner“ samdinių vadas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad jo pajėgos kirto sieną iš Ukrainos ir pažadėjo „eiti iki galo“, kad nuverstų Rusijos karinę vadovybę.Pietiniame Rostovo regione pareigūnai paprašė gyventojų likti namuose.

Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS ginkluotus žmones, apsupusius administracinius pastatus Rostove prie Dono, savo nuotraukose įvardijo kaip „Vagner“ kovotojus. https://t.me/nexta_live/55189

Žiniasklaida: ginkluoti asmenys apsupo administracinius pastatus Rostove prie DonoNeatpažinti ginkluoti asmenys kamufliažiniais drabužiais apsupo administracinius pastatus Rostove prie Dono, rašo 161.ru.Anot leidinio, buvo apsuptas Pietų karinės apygardos štabas, policijos departamentas miesto centre, Rusijos vidaus reikalų ministerijos Regioninis departamentas, FSB regioninis skyrius bei Rostovo administracija.

Prigožinas skelbia apie dar vieno sraigtasparnio sunaikinimąJ. Prigožinas naujame garso įraše paskelbė, kad „Vagner“ sunaikino antrą per naktį Rusijos reguliariųjų pajėgų sraigtasparnį. Tam nėra jokių įrodymų.

Pietinio Rusijos Voronežo regiono valdžia paragino gyventojus vengti greitkelio M4, vedančio į Maskvą, skelbia „Reuters“.Regiono valdžia nurodė, kad padėtis kontroliuojama ir imtasi priemonių visuomenės saugumui užtikrinti.

Taip pat pasirodė vaizdo įrašų su karine technika, tariamai prie Pietų karinės apygardos štabo Rostove prie Dono. https://t.me/nexta_live/55170

Vietiniai kanalai praneša, kad per Rostovo prie Dono centrą važiuoja karinė technika https://t.me/uniannet/102751

Skelbiama naujų vaizdo įrašų iš Rostovo ir teigiama, kad mieste jau yra „Vagner“ samdinių, tačiau ši informacija nėra patvirtinta.Įspėjame, kad skamba necenzūrinė leksika.https://t.me/u_now/102148

Socialiniuose tinkluose plinta ir dar keli vaizdo įrašai, kuriuose, teigiama, matyti link Rostovo judanti „Vagner“ kolona. Patikrinti šios informacijos nėra galimybių. https://twitter.com/Osinttechnical/status/1672414619275517952?ref_src=twsrc%5Etfw

Socialiniuose tinkluose tvirtinama, kad vaizdo įraše užfiksuotas mūšis tarp „Vagner“ ir Rusijos gynybos ministerijos padalinių. Vaizdo įrašą paskelbė Rusijos kanalai, jo autentiškumas nepatvirtintas. https://t.me/u_now/102126

Rostovo gubernatorius ragina gyventojus neiti iš namųRostovo gubernatorius ragina srities gyventojus nesant būtinybės neiti iš namų.„Dabartinė situacija reikalauja maksimaliai sutelkti visas pajėgas tvarkai palaikyti. Teisėsaugos institucijos daro viską, kas būtina, kad užtikrintų srities gyventojų saugumą. Prašau visų išlikti ramiems ir nesant būtinybės neiti iš namų“, – rašo Rostovo srities gubernatorius Vasilijus Golubevas.

Prigožinas tvirtina, kad jo pajėgos numušė Rusijos sraigtasparnįJ. Prigožinas naujame „Telegram„ paskelbtame garso įraše teigia, kad karinis sraigtasparnis ką tik atidengė ugnį į koloną ir „Vagner“ esą jį numušė. Kur tai atsitiko ir kokiomis aplinkybėmis, J. Prigožinas nenurodo. Kaip ir anksčiau, jis nepaskelbė jokių įvykio įrodymų. Nepriklausomo patvirtinimo apie „Vagner“ susirėmimą su Rusijos armija, taip pat apie tai, kad „Vagner“ pajėgos įžengė į Rostovo sritį, nėra.Liudininkai kanalui „Dožd“ pasakojo, kad Rostove prie Dono jau trečią valandą girdisi virš miesto skrendančių sraigtasparnių garsai.

Kariai užblokavo įvažiavimus į Rostovą prie Dono Pranešama apie didelę spūstį netoli Rostovo prie Dono. Socialiniuose tinkluose paskelbtas ir vaizdo įrašas. Kiek anksčiau skelbta, kad Rusijos kariai užblokavo įvažiavimus į Rostovą prie Dono. Apie tai pranešė 161.ru. Leidinys, remdamasis liudininkais, rašo, kad tikrinami automobiliai. Skelbiama, kad Iš viso greitkelis M4 „Don“ buvo blokuotas šešiose atkarpose, tarp jų prie Šachtų miesto, prie oro uosto„Platov“, taip pat uždarytos greitkelio Stavropolis-Rostovas atkarpos ties Zernogradu (atstumas tarp miestų apie 80 km). https://t.me/FastFocus/52505

Paskelbta dar viena Prigožino garso žinutė Naujoje garso žinutėje J. Prigožinas tvirtina, kad Rusijos generalinio štabo vadas esą davė komandą pakelti lėktuvus ir atidengti ugnį į „Vagner“ kolonas, „judančias tarp taikių transporto priemonių“. Jis taip pat pareiškė, neva pilotai atsisakė vykdyti „nusikalstamus įsakymus“. Jokių patvirtinimų J. Prigožino žodžiams nėra.

Prigožinas: įžengiame į Rostovą Jevgenijus Prigožinas „Telegram“ kanale „Prigožino spaudos tarnyba“ paskelbtame garso pranešime tvirtina, kad „Vagner“ padaliniai žengia į Rostovą prie Dono. „Kirtome sieną, pasieniečiai apkabino mūsų kovotojus. Dabar įžengiame į Rostovą. Prieš mus buvo mesti šauktiniai, kurie atsitraukia į šalį“, – teigė jis. „Jei kas nors stos mums skersai kelio – sunaikinsime visus, kas mūsų kelyje. Einame toliau ir einame iki galo“, – tvirtino J. Prigožinas. J. Prigožino spaudos tarnyba nepateikia jokių įrodymų, kad „Vagner“ iš tiesų įžengia į miestą. Vyriausybės pareigūnas „The Moscow Times“ sakė, kad prieš kelias valandas Rostovo prie Dono link skrido dešimtys lėktuvų su specialiųjų pajėgų daliniais.

Generolas Sergejus Surovikinas, buvęs Rusijos pajėgų Ukrainoje vadas, kuris penktadienio vakarą kreipėsi į maištą pradejusį „Vagner“ vadą pats turi maištininko patirties. 1991-ųjų rugpjūtį S. Surovikinas, tuometinis 1-ojo motošaulių bataliono vadas iš Tamanės motošaulių divizijos, vadovavo šarvuotųjų pajėgų kolonai, kuri, gavusi „Valstybinio gelbėjimo komiteto įsakymus“, pamėgino prasiveržti pro barikadas link Vlastybės Dūmos. Šturmo metu žuvo trys civiliai, o ataka buvo nesėkminga. S. Surovykino karjerą išgelbėjo Borisas Jelcinas, kurį operacijos metu S. Surovikinas turėjo sulaikyti arba nušauti

TASS: Maskvoje sustiprintos saugumo priemonės Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi šaltinio informacija, skelbia, kad Maskvoje sustiprintos saugumo priemonės. Pranešama, kad sustiprinta visų svarbiausių objektų, valstybės institucijų ir transporto infrastruktūros objektų apsauga.

Maskvoje esantis žurnalistas Vasilijus Polonskis praneša, kad užblokuotas pravažiavimas link Rusijos prezidento administracijos. https://t.me/poslesiest/1165

JAV atidžiai stebi įvykius Rusijoje JAV pareigūnai atidžiai stebi padėtį Rusijoje po J. Prigožino pareiškimų, praneša CNN, remdamiesi aukšto rango pareigūnu. Pasak vieno iš CNN pašnekovų, naujausi J. Prigožino pareiškimai JAV vertinami kaip „kažkas daugiau nei įprasta jo retorika“.

Maskvoje prie strateginių pastatų – Valstybės Dūmos ir kitų – pasirodė karinė technika. https://t.me/voynareal_ua/25109

FSB prašo „Vagner“ samdinių sulaikyti PrigožinąFSB ragina „Vagner“ kovotojus nesilaikyti J. Prigožino įsakymų ir jį sulaikyti, praneša BBC. „Raginame „Vagner“ kovotojus nedaryti nepataisomos klaidos, nutraukti bet kokius karinius veiksmus prieš Rusijos žmones, nevykdyti Prigožino nusikalstamų ir klastingų įsakymų ir imtis priemonių jam sulaikyti“, - kreipimasi išplatino FSB viešųjų ryšių centras.

Generolas kreipėsi į samdinius: apsigalvokite„Šie veiksmai prives prie didelių nuostolių. Įsivaizduokite, kaip Vakaruose priims tai, ką dabar bandote padaryti. Jūsų ketinimai, kad ir kokie kilnūs, kaip jums paaiškino, iš tikrųjų yra dūris į nugarą šaliai ir prezidentui. Tik prezidentas gali skirti vyriausiąją karinę vadovybę. O jūs bandote kėsintis į jo valdžią. Tai yra valstybinis perversmas. Prašau jūsų – apsigalvokite. Nereikia to dabar daryti. Nes blogiau sugalvoti Rusijai, jos įvaizdžiui ir jos ginkluotosioms pajėgoms negalima. Panaši provokacija gali būti vykdoma tik Rusijos priešų rankomis. Mums tik ir betrūksta pilietinio karo – apsigalvokite“, – viešai į „Vagner“ samdinius kreipėsi Rusijos generalinio štabo viršininko pavaduotojas, generolas Vladimiras Aleksejevas.https://t.me/epoddubny/16524

Į Prigožiną kreipėsi SurovikinasĮ „Vagner“ vadą atviru vaizdo įrašu kreipėsi generolas Sergejus Surovikinas, buvęs Rusijos pajėgų Ukrainoje vadas, vėliau pažemintas ir pakeistas pačiu generolu Valerijumi Gerasimovu, kurį aršiai kritikuoja Jevgenijus Prigožinas. Nuožmumu pagarsėjęs S. Surovikinas iki šiol yra V. Gerasimovo tiesioginis pavaduotojas. Jis tvirtina, kad „Vagner“ pajudėjo į Maskvą.„Kviečiu sustoti. Priešininkas tik ir laukia, kai pas mus paaštrės vidaus politinė situacija. Negalima žaisti priešininko naudai šiuo sunkiu metu. Kol dar nevėlu, reikia sustabdyti kolonas, grįžti į nuolatinės dislokacijos vietas ir spręsti visas problemas tik taikiu būdu, vadovaujant vyriausiajam Rusijos ginkluotųjų pajėgų vadui“, - skaitydamas į kamerą kalbėjo S. Surovikinas.https://t.me/putin6/7844

Podoliakas: ateina audringi laikaiUkrainos prezidento administracijos patarėjas Mychailas Podoliakas penktadienio naktį reagavo į „Vagner“ lyderio Jevgenijaus Prigožino siautulį ir jo naujausias pretenzijas Rusijos karinei vadovybei.Anglų kalba paskelbtame tviteryje M. Podoliakas parašė: „Artėja audringi laikai“.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1672338079795892226?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos miesto gatvėse pasirodė šarvuočiaiRostovo gatvėse pasirodė šarvuočiai BTR-82, prieš tai paskelbus apie Rusijos nacionalinės gvardijos mobilizavimą ir plano „Tvirtovė“ įvedimą.Taip pat skelbiama, kad į Kremlių lydimas gausios palydos skubiai atvyko V. Putinas.

Skelbia apie planą „Tvirtovė“UNIAN praneša, kad „Tvirtovės“ planas buvo paskelbtas Rostovo srities policijos skyriuose.„Tvirtovės“ planas numato skubų personalo surinkimą ir ypač svarbių teisėsaugos institucijų objektų perėmimą. Planas taip pat numato pasirengimą atremti išorinę ataką.Planas „Tvirtovė“ įvestas ir Maskvoje.

Pateikti kaltinimai dėl ginkluoto maišto kurstymoRusijos Federacijos nacionalinis kovos su terorizmu komitetas naujienų agentūroms sakė, kad J. Prigožino vardu išplatinti pareiškimai neturi jokio pagrindo. „Dėl šių pareiškimų Rusijos FSB inicijavo baudžiamąją bylą dėl to, kad ragino surengti ginkluotą maištą. Reikalaujame nedelsiant nutraukti neteisėtus veiksmus“, - teigiame komiteto pareiškime.

Prigožinas kalba apie teisingumo maršąPats Jevgenijus Prigožinas tikina, jog tai, kas vyksta, nėra perversmas, o tik „teisingumo maršas“. Tuo metu Maskvoje skelbiama apie neeilinį susitikimą Gynybos ministerijoje ir Rosgvardijos mobilizavimą. V. Putinui ištikima Rusijos Nacionalinė gvardija yra kelis šimtus tūkstančių karių turinti jėgos struktūra, kuriai vadovauja buvęs prezidento asmens sargybinis Viktoras Zolotovas.

Kremlius sureagavo į „situaciją apie Prigožiną“: Putinas informuotasRusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas patvirtino, kad prezidentas informuotas apie situaciją, susijusią su J. Prigožino kurstomu maištu. Esą imamasi visų reikalingų priemonių.

Rusiją drebina neramumai: Prigožinas kaltina, kad rusų kariai išžudė jo samdinius BBC skelbia, jog Jovgenijus Prigožinas kaltina Rusijos kariuomenę raketų ataka prieš „Vagner“ stovyklas, teigia, kad žuvo didžiulis skaičius samdinių. „Telegram“ kanale „Prigožino spaudos tarnyba“ pasirodė balso žinutė, kurioje įrašytas J. Prigžino pareiškimas. Jis įnirtingai kaltina Rusijos karinį departamentą raketų smūgiais „Vagner“ „galines stovyklas“, dėl kurių „mirė daugybė mūsų kovotojų“. J. Prigožinas, jei tai yra jis, nenurodė, kur buvo stovyklos ir kaip buvo koordinuojami keli raketų smūgiai. Šiuo metu nėra nepriklausomo šių žodžių patvirtinimo. Dar keliuose pranešimuose teigiama, kad „gynybos ministras specialiai atvyko į Rostovą vykdyti operacijos, skirtos sunaikinti „Vagner“, jis tamsoje panaudojo artileristus ir sraigtasparnių pilotus, kad mus sunaikintų“. Vėliau, anot J. Prigožino, S. Šoigu pabėgo iš Rostovo. J. Prigožinas nenurodė, kur S. Šoigu pabėgo ir kodėl. Po kelių minučių pasirodė kitas balso pranešimas tuo pačiu balsu, kuriame jis skelbia „Vagner“ vadų tarybos sprendimą. „Blogis, kurį neša šalies karinė vadovybė, turi būti sustabdytas“, – teigia balsas, panašus į J. Prigožino. Rusijos naujienų agentūros ką tik išplatino Rusijos Federacijos Gynybos ministerijos pareiškimą, kad teiginiai apie raketų smūgius „Vagner“ stovykloms neatitinka tikrovės.