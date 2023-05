Toks sprendimas esą priimtas dėl amunicijos trūkumo, dėl kurio atsakomybė tenka Rusijos gynybos ministerijai.

Prieš tai J. Prigožinas naujame vaizdo įraše kaip niekad griežtai užsipuolė Rusijos karinę vadovybę. Tamsoje stovėdamas šalia 30 nukautų „Vagner“ samdinių kūnų, jis stipriai koneveikė Rusijos gynybos ministrą Sergejų Šoigu ir Rusijos generalinio štabo vadą Valerijų Gerasimovą ir vėl reikalavo amunicijos.

J. Prigožinas sakė, kad tai tėvai ir sūnūs, žuvę per mūšius dieną. Jis į kamerą rėkė, kad dėl jų žūties kaltė tenka tiems, kurie neduoda amunicijos „Vagner“ grupuotei. Esą trūksta apie 70 proc. jo kovotojams reikalingų šaudmenų. Prieš kelias dienas J. Prigožinas „Telegram“ kanale teigė, kad „Vagner“ grupuotei kasdien reikia 300 tonų artilerijos sviedinių.

A statement from Wagner PMC group by Prigozhin.

Prigozhin claims that Wagner will leave Bakhmut by May 10 and hand over positions to the troops of the Russian Federation and 'lick their wounds'.

"Because, in the absence of ammunition, they are doomed to a senseless death."