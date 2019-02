Praėjusią savaitę Pchenjane lankėsi JAV specialusis atstovas Šiaurės Korėjai Stephenas Biegunas, kad suderintų vasario 27–28 dienomis rengiamo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimo detales. S. Bieguno apie diskusijas su Šiaurės Korėja informuota Pietų Korėjos prezidentūra pranešė, kad Jungtinės Valstijos ir Šiaurės Korėja pasinaudojo S. Bieguno vizitu kaip galimybe paaiškinti, kokių konkrečių žingsnių šalys nori viena iš kitos. Su S. Biegunu susitikęs Pietų Korėjos nacionalinio saugumo patarėjas Chungas Eui-yongas panešė, kad JAV ir Šiaurės Korėjos diplomatija „puikiai veikia“, sakė prezidentūros atstovas Kim Eui-kyeomas. Jo teigimu, dar vienas JAV ir Šiaurės Korėjos pareigūnų susitikimas prieš viršūnių susitikimą numatomas trečiojoje Azijos šalyje priešpaskutinę vasario savaitę. Vizito Pchenjane metu S. Biegunas ir Šiaurės Korėjos specialusis atstovas JAV reikalams Kim Hyok Cholis aptarė būdus skatinti „pažangą įgyvendinant D. Trumpo ir Kim Jong Uno Singapūre viršūnių susitikimo metu prisiimtus įsipareigojimus dėl visiško branduolinio nusiginklavimo, transformuojant JAV ir Šiaurės Korėjos santykius bei užtikrinant ilgalaikę taiką Korėjos pusiasalyje“, nurodo JAV valstybės departamentas. Pirmą kartą D. Trumpas ir Kim Jong Unas susitiko pernai birželį Singapūre. Tuomet Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo siekti „visiško branduolinio nusiginklavimo“ Korėjos pusiasalyje, tačiau konkretūs terminai ar planai nebuvo pateikti. Iki šiol JAV vadovaujamos diplomatinės priemonės, kuriomis siekta paskatinti Šiaurės Korėją atsisakyti savo branduolinės programos mainais į išorines nuolaidas, pasiekti ženklios pažangos nepadėjo.

