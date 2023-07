Prieš susitikimą su į Rusiją atvykusiu lyderiu – labai nejauki situacija Putinui

Internetu išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip V. Putinas daugiau nei 20 sekundžių nejaukiai stoviniuoja laukdamas susitikimo su Egipto prezidentu Abdeliu Fattahu al Sisi, turinčiu dalyvauti antrajame Rusijos ir Afrikos viršūnių susitikime.

Filmuotoje medžiagoje užfiksuota, kai V. Putinas tylomis vaikštinėja iš vietos į vietą, pataiso ant stalo padėtus daiktus, o tada tęsia betikslį mindžiukavimą.

Putin had to wait for quite some time for the president of Egypt.