Tai jau 15-oji tokia V. Putino metinė spaudos konferencija nuo pirmosios jo kadencijos 2000-aisiais. Į šių metų konferenciją akredituotas rekordinis žurnalistų skaičius – 1 895. Pernai į metinę Rusijos prezidento spaudos konferenciją susirinko 1 702 žurnalistai.

Pirmoji tokia V. Putino spaudos konferencija 2001 metais pritraukė daugiau kaip 500 žurnalistų. Nuo 2001-ųjų, išskyrus 2008-2012 metus, kai jis ėjo Rusijos premjero pareigas, V. Putinas kasmet rengė metines spaudos konferencijas. Prezidentas atsakinėja į žiniasklaidos klausimus, o renginys transliuojamas tiesiogiai.

Pirmoji metinė V. Putino spaudos konferencija buvo ir trumpiausia, ji truko 1 val. 35 minutes. Ilgiausia iki šiol konferencija įvyko 2008 metais, trukusi net 4 val. 40 min. Konferencijos trukmė priklauso nuo paties prezidento.

Pernai V. Putinas metinę spaudos konferenciją rengė gruodžio 20-ąją, ji truko 3 val. 43 minutes. Rusijos vadovas atsakė į 53-ijų žiniasklaidos priemonių klausimus. Įprastai daugiausiai dėmesio skiriama problemoms Rusijos viduje ir užsienio politikai.

V. Putino metinė spaudos konferencija jau tapusi reginiu, kurio dauguma laukia tarsi spektaklio.

Pastaraisiais metais žurnalistai ir patys ieško vis įmantresnių būdų, kaip atkreipti prezidento dėmesį. Vieni mojuoja didžiuliais plakatais, kiti bando išsiskirti apranga. Praeitais metais auditorijoje buvo galima išvysti net Snieguolę, tad V. Putino spaudos konferencija virsta karnavalu.

Kremlius šiemet uždraudė žurnalistams per V. Putino spaudos konferenciją naudotis dideliais plakatais. Prezidento administracijos akreditacijų ir spaudos konferencijų departamentas visiems akredituotiems žiniasklaidos atstovams išsiuntė elektroninį laišką, kuriame prašoma nenaudoti didesnių nei A3 (297×420 mm) plakatų, nes „jie trukdo fotografams ir operatoriams“, skelbia „RIA Novosti“.

Iki šiol plakatai esą buvo vienas iš veiksmingiausių būdų atkreipti prezidento dėmesį, tačiau dabar žurnalistams teks ieškoti kitų būdų, kaip sulaukti V. Putino susidomėjimo.

Pavyzdžiui, nemažai korespondentų jau anksčiau ateidavo pasipuošę karnavaliniais ir nacionaliniais kostiumais.

Portalas E1.ru, atsakingas už internetinę transliaciją iš Tarptautinės prekybos centro Maskvoje, kur vyksta spaudos konferencija, skelbia, kad vienas iš žiniasklaidos atstovų atėjo nešinas ikona.

Paaiškėjo, kad tai žurnalistas iš Bulgarijos Atanasas Stefanovas. Ikoną jis norėtų padovanoti V. Putinui, o tuo pačiu paklausti apie Bulgarijos dujotiekį, statomą kartu su Rusija.

Nuo 1980-ųjų Rusijoje dirbęs ir pačioje pirmoje V. Putino spaudos konferencijoje dalyvavęs žurnalistas Manfredas Quiringas DW sakė, kad jau tuomet beveik visi žurnalistų klausimai buvo suderinti iš anksto, o nesuderinto klausimo užduoti Rusijos prezidentui neįmanoma.

„Į Kremlių reikėjo ateiti likus nemažai laiko iki spaudos konferencijos pradžios, praeiti kruopščią patikrą, o paskui salėje sėdėti iki pat konferencijos pabaigos. Iš pradžių konferencijos trukdavo apie 3 val. dabar – 4 ar 5. Man, kaip dirbusiam laikraštyje, problema buvo ta, kad neleido su savimi neštis telefono, tad jokio ryšio su savo redakcija aš tuomet neturėjau. Kitais kartais aš konferenciją stebėjau per Rusijos TV ir paraleliai ruošiai medžiagą redakcijai“, – pasakojo vokiečių žurnalistas.

It's the Putin press conference, where Russia's top journalists test their mettle to see who can make the most eye-catching placard pic.twitter.com/swyeH4xbSl