Tikrinimo režimas buvo atkurtas Helsinkio ir Turku jūrų uostuose, taip pat Helsinkio ir Turku oro uostuose. Ši tvarka galioja nuo penktadienio vidurdienio vietos (ir Lietuvos) laiku iki antradienio vidurdienio. V. Putinas ir D. Tumpas susitiks Suomijos sostinėje pirmadienį, liepos 16 dieną. Pasak Suomijos sienos apsaugos tarnybos, nesitikima, kad šie tikrinimai lems dideles eiles pasienio patikros postuose.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.