22-ejų Brooke Windsor sakė įamžinusi mielą akimirką pirmadienį, likus maždaug valandai iki tos akimirkos, kai 850 metų senumo katedra paskendo liepsnose.

„Twitter“ nuotrauka buvo pasidalinta daugiau nei 200 tūkstančių kartų – taip siekta nustatyti nuotraukoje užfiksuoto vyriškio ir mergaitės tapatybę.

Ketvirtadienį B. Windsor pranešė, kad paieška buvo sėkminga, tačiau tėtis ir dukrelė nenori viešumo ir savo tapatybės neatskleis.

„Nuotrauka pasiekė tėtį ir šeimą. Po šios nelaimės jis nutarė savo tapatybės neatskleisti“, – „Twitter“ rašė B. Windsor.

The search is over! The photo has reached the dad & family. He has chosen to remain anonymous in the wake of tragedy, and writes: “Thanks again for that beautiful photo, we will find a special place for it.” Thank you to everyone who has shared the picture and for your kind words