Prieš pat „didžiąją“ Putino kalbą – sutrikęs Kremlius: reikia pasitikslinti

„Donecko ir Luhansko „liaudies respublikas“ Rusija pripažįsta 2014 metų ribose. Dėl Chersono ir Zaporižios sričių teritorijų turiu tai patikslinti, dabar negaliu atsakyti į šį klausimą“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Useful @guardian map showing how much of the territory Putin is “annexing” isn’t even under Russian control. The total territory is about 15% of Ukraine and includes major cities. Under Russia’s amended constitution, no Kremlin leader can cede territories once they are annexed. pic.twitter.com/HVgTGP1QFC