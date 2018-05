Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad buvo sužeisti 12 palestiniečių. Netoli sienos susirinko keli tūkstančiai žmonių. Nedidelė jų dalis svaidė akmenis ir artinosi prie pasienio tvoros, stengdamiesi ją apgadinti, padėtį stebinti kitapus sienos dislokuotiems izraeliečių snaiperiams. Prognozuojama, kad vėliau pirmadienį susirinks protestuoti prieš JAV ambasados perkėlimą į ginčijamą Jeruzalės miestą. Ambasados atidarymo ceremonija turėtų prasidėti 16 val. vietos (ir Lietuvos laiku). Susiję straipsniai: JAV ambasada Izraelyje persikels į Jeruzalę Po Izraelio smūgių – pirma oficiali Irano reakcija Kelias pastarąsias savaites nuo kovo 30 dienos Gazos Ruožo pasienyje vyko protestai ir susirėmimai, per kurias nuo izraeliečių ugnies žuvo 54 palestiniečiai. Per šiuos neramumus nebuvo sužeistas nė vienas izraelietis. Kariuomenė buvo kritikuojama dėl neproporcingo jėgos naudojimo. Izraelis tvirtina, kad šaudoma tik siekiant sustabdyti infiltruotis mėginančius palestiniečius, užkirsti kelią atakoms ir pasienio tvoros gadinimui. Izraelio blokuojamą Gazos Ruožą valdantis islamistų judėjimas „Hamas“ taip pat buvo kaltinamas mėginantis pasinaudoti šiais protestais kaip priedanga smurto veiksmams.

