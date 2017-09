„Ukrainos oligarchų vadovybė planuoja mane sulaikyti ir sunaikinti, bet aš jų nebijau. Tai jie turi mūsų – ukrainiečių ir gruzinų tautų – bijoti. Esu pasiruošęs bet kokiam įvykių klostymosi scenarijui“, – trečiadienį Briuselyje televizijai „Rustavi 2“ sakė jis. M.Saakašvilis pažymėjo, kad Briuselyje nori susitikti su visų Europos politinių partijų lyderiais. Liepos pabaigoje Ukrainos migracijos tarnyba pranešė, kad prezidentas Petro Porošenka atėmė iš M.Saakašvilio Ukrainos pilietybę. Gruzijos pilietybės jis neteko 2015-aisiais, kai buvo paskirtas Odesos gubernatoriumi. Susiję straipsniai: Gruzija paprašė Ukrainos išduoti M. Saakašvilį V. Putinas grasina: jeigu JAV tieks ginklus Ukrainai, karo zona gali išsiplėsti Rugpjūčio 11 dieną Ukrainos generalinio prokuroro pavaduotojas Jevhenijus Jeninas nurodė, kad M.Saakašvilis, kaip asmuo be pilietybės, į Ukrainos teritoriją galės patekti tik turėdamas vizą. M.Saakašvilis planuoja kirsti Ukrainos ir Lenkijos sieną rugsėjo 10 dieną. Ukrainos teisingumo ministerija antradienį pranešė gavusi Gruzijos vyriausiosios prokuratūros prašymą areštuoti ir išduoti buvusį Gruzijos prezidentą, buvusį Ukrainos Odesos srities administracijos vadovą M.Saakašvilį. Ukrainiečių teisingumo viceministras europinės integracijos klausimams Sergejus Petuchovas pažymėjo, kad Gruzijos vyriausiosios prokuratūros duomenimis, M. Saakašvilis yra kaltinamas keturiose bylose, iškeltose dėl svetimo turto pasisavinimo, iššvaistymo ar užvaldymo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.











