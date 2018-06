„Jeigu bus patvirtinta informacija, kad ... pilotas ieško kontaktų su tėvyne, mūsų valstybė neabejotinai suteiks šiam žmogui visokeriopą diplomatinę, juridinę ir kitokią pagalbą sugrįžtant pas artimuosius“, – sakė I. Morozovas. Rusijos aukštųjų parlamento rūmų narys taip pat pažymėjo, kad „centrinės Azijos šalyse, įvairiais duomenimis, gali būti kelios dešimtys sovietų kariškių, kariavusių ... Afganistane“. Penktadienį žiniasklaida pranešė, kad Afganistane rastas gyvas prieš 30 metų dingęs ir mirusiu laikytas rusų pilotas, kurio lėktuvas buvo numuštas per Sovietų Sąjungos intervenciją į Afganistaną. Karo veteranai iš Rusijos paskelbė, kad šis pilotas nori sugrįžti namo. „Jis vis dar gyvas. Tai tikrai neįtikėtina. Dabar jam reikia pagalbos“, – valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė vienos oro desantininkų asociacijos vadovas Valerijus Vostrotinas. V. Vostrotinas, atstovaujantis Maskvai bendroje Rusijos ir JAV komisijoje, besirūpinančioje į nelaisvę patekusių ir dingusių karių paieška bei pagalbos jiems teikimu, atsisakė įvardyti pilotą dėl konfidencialumo priežasčių. Dingusio kariškio lėktuvas buvo numuštas 1987-aisiais, tad pilotas dabar tikriausiai yra vyresnis nei 60 metų, naujienų agentūrai sakė veteranų organizacijos „Kovos brolija“ vadovas Viačeslavas Kalininas. Jis ir pridūrė, kad pradingėlis dabar nori sugrįžti namo. V. Kalininas užsiminė, kad vyras gali būti laikomas Pakistane, kur Afganistanas įsteigęs karo belaisvių stovyklų. „RIA Novosti“ duomenimis, per 1979–1989 metais vykusį karą Afganistane buvo numušti 125 sovietų lėktuvai. SSRS kariuomenei pasitraukus iš šalies 1989 metais, dingusiais buvo laikyti apie 300 kariškių. Nuo to laiko apie 30 karių buvo rasti ir grąžinti į gimtąsias šalis. Anot Rusijos dienraščio „Kommersant“, 1987 metais buvo numuštas tik vienas sovietų pilotas. Leidinys įvardijo jį kaip iš Rostovo srities kilusį Sergejų Panteliuką. Pilotas ir jo lėktuvas dingo po to, kai pakilo iš Bagramo aerodromo – dabartinės JAV aviacijos bazės, esančios į šiaurę nuo Kabulo. Viena vietos veteranų organizacija pranešė, kad jo motina ir sesuo yra gyvos. Laikraštis „Komsomolskaja pravda“ taip pat atsekė 31-erių S. Panteliuko dukterį, gimusią likus keliems mėnesiams iki tėvo dingimo. Senatorius Francas Klincevičius sakė „RIA Novosti“, kad toks atvejis – toli gražu ne vienintelis. Pasak parlamentaro, jis neseniai Afganistane sutiko vieną buvusį SSRS karį, sunkiai bekalbantį rusiškai. Tas vyras sakė, kad jam jau per vėlu sugrįžti. Buvęs sovietų kariškis Bachretdinas Chakimovas, 2015-aisiais davęs interviu naujienų agentūrai AFP, buvo vienas iš nusprendusiųjų pasilikti Afganistane. Karo metu sužeistą vyrą išgydė vietos gyventojai ir šis atsivertė į islamą. „Pasilikau Afganistane, nes afganai – labai malonūs ir svetingi žmonės“, – sakė jis AFP.

