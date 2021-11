Prieglobsčio prašymų skaičius Jungtinėje Karalystėje – didžiausias per 17 metų

Tai yra beveik penktadaliu daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį ir šiek tiek daugiau nei per pabėgėlių judėjimo piką 2015/2016 metais. Pastarąjį kartą daugiau prieglobsčio prašymų pateikta per 12 mėnesių iki 2004-ųjų birželio.

2021 metų rugsėjo pabaigos duomenimis, sprendimo dėl savo prieglobsčio prašymo laukė 67 547 žmonės. Tai 41 proc. daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu ir didžiausias skaičius apskritai.

Britų vyriausybė po „Brexito“ smarkiai sugriežtino imigracijos taisykles. Žmogaus teisių aktyvistai kritikuoja, kad nuo tada pabėgėliai praktiškai neturi galimybių legaliai patekti į šalį.

Vidaus reikalų sekretorei Priti Patel nereguliuojama migracija yra lyg krislas akyje. Kad atgrasytų migrantus, griežto kurso šalininkai ketina dar labiau griežtinti prieglobsčio įstatymus. Planuojama, kad žmonės, nelegaliai atvykstantys į šalį, neturės teisės pateikti prieglobsčio prašymo.

Nepaisant to, šiais metais per Lamanšą į šalį nelegaliai jau atvyko tris kartus daugiau žmonių nei per visus 2020-uosius. Trečiadienį prigėrė mažiausiai 27 migrantai, kai prie Kalė apvirto jų guminė valtis.