Tikslus skaičius kol kas nežinomas.

Policija ir greitosios pagalbos darbuotojai išskubėjo į įvykio vietą. CNN duomenimis, greitosios pagalbos ekipažai į ligoninę išgabeno keturis ar penkis sužeistuosius, tačiau duomenų apie jų būklę kol kas nėra. Pasigirdus šūviams bendrovės būstinėje kilo panika, žmonės ėmė bėgti lauk, savo „Twitter" paskyroje paskelbė bendrovės darbuotojas Toddas Shermanas.

Kitas liudininkas dalinosi vaizdais, kaip iš būstinės pastato išvedami darbuotojai. Pranešama, kad įvykio vietoje jau dirba SWAT pajėgų būrys.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm

— Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

San Bruno miestas įsikūręs į pietus nuo San Fransisko šiaurės Kalifornijoje. „Youtube“ būstinėje dirba apie 1700 darbuotojų. BBC duomenimis, nepatvirtinti šaltiniai teigia, kad šaulys gali būti moteris.

Anot CBS kanalo padalinio San Fransiske, policija patvirtino apie šaulį „YouTube“ būstinėje San Bruno vietovėje antradienio pavakarę. Anot pranešimų, šaudymas įvyko lauko kavinėje, kuri įsikūrusi pirmame pastato aukšte. Žmonės šalia įvykio vietos pranešė girdėję šūvius, pareigūnų veiksmus ir įvykio vietos izoliavimo procedūras.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

San Fransisko generalinės ligoninės atstovas Brentas Andrew portalui sanfrancisco.cbslocal.com patvirtino, kad į ligoninę buvo pristatyta sužeistųjų iš įvykio vietos, tačiau nepateikė konkretaus sužeistųjų skaičiaus.

„KPIX 5“ reporterė Andria Borba pranešė apie bent du įvykio vietoje pasirodžiusius nacionalinio saugumo pareigūnus. Kaip spręsta iš radijo ryšiu fiksuotų policijos pareigūnų pokalbių, buvo nukentėjusių žmonių, kurie nugabenti į vietos ligonines.

Anksčiau pastate dirbantis Vadimas Lavrusikas, kurio „LinkedIn“ profilyje nurodyta, kad jis dirba „YouTube“ savo paskyroje „Twitter“ tinkle parašė, jog kiek po 13 val. vietos laiku (23 val. Lietuvos laiku) jis girdėjo šūvius ir matė bėgančius prie jo stalo žmones. Iškart po to jis užsibarikadavo savo kabinete su kolegomis.

Snap Maps footage coming out of the YouTube HQ shooting. Crazy. Stay safe, tech. pic.twitter.com/v8F7ycotxw— Daniel Sinclair 💤 (@_DanielSinclair) April 3, 2018

Vienas liudytojas, dirbęs šalie veikusiame greito maisto restorane suteikė pagalbą iš pastato išvestai moteriai su šautine žaizda kojoje. Skelbiama, kad ir daugiau iš pastato evakuotų žmonių buvo sužeisti.

Papildysime.