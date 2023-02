Rusijos kariuomenė netoli Vuhledaro, Donecko srityje, patyrė didelių nuostolių. Tai teigiama naujoje britų žvalgybos ataskaitoje. Žvalgyba paskelbė palydovinę nuotrauką iš Vuhledaro krypties, kurioje matyti, kiek sunaikinta Rusijos karinės technikos, priklausiusios 155-ajai jūrų pėstininkų brigadai, kuri laikoma Rusijos kariuomenės elitu. Kartu, britų žvalgybos duomenimis, priešingai nei oro desantininkų pėstininkų, 155-oji brigada nebuvo dislokuota Ukrainoje kaip viena grupuotė.

Analitikai pranešė, kad rusų jūrų pėstininkai patyrė didžiulių nuostolių, vykdydami vienus sunkiausių taktinių uždavinių. Po patirtų nuostolių Rusijos vadovybė juos papildė nepatyrusiais mobilizuotaisiais.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 February 2023