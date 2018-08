„Tolimųjų Rytų tyrimų valdybos institucijos... atlieka patikrinimą, susijusį su valties su mirusiuoju radimu“, – informavo Tyrimų komiteto valdybos spaudos tarnyba. Pažymima, kad mirusysis yra azijietiškos išvaizdos. Šiuo metu apžiūrima įvykio vieta, nustatomos incidento aplinkybės. Vienas gerai informuotas šaltinis pranešė naujienų agentūrai „Interfax“, jog aptikta medinė valtis galimai yra šiaurės korėjiečių škuna, kurių dešimtys praėjusios savaitės pabaigoje slėpėsi nuo taifūno netoli Primorės krantų.

