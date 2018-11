Du šioje valtyje buvę migrantai plaukte pasiekė krantą netoli nuo Dikilio miesto Izmyro provincijoje, sakoma pakrančių apsaugos pranešime. Pasak pareigūnų, dingusiųjų paieškos tęsiamos. Pareigūnai nepateikė detalių, kurių šalių piliečiai buvo šie migrantai. Turkijoje šiuo metu yra prisiglaudę daugiau kaip 3 mln. sirų pabėgėlių ir iki 300 tūkst. irakiečių. Be to, Turkijos saugumo pajėgos šalies šiaurės vakarinėje Kirklareli provincijoje sulaikė 73 neteisėtus migrantus, tarp kurių buvo irakiečių, iraniečių, afganistaniečių ir pakistaniečių, pirmadienį pranešė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra. Šie migrantai mėgino pasiekti Europos Sąjunga, pridūrė agentūra. Kirklareli provincija ribojasi su Bendrijos nare Bulgarija. Per Turkija anksčiau ėjo vienas pagrindinių Europą mėginančių pasiekti migrantų tranzito maršrutų. Šis procesas ypač suaktyvėjo po karo Sirijoje pradžios 2011 metais. Migrantų antplūdis Europoje piką buvo pasiekęs 2015 metais, kai daugiau kaip milijonas žmonių atkeliavo į Graikiją iš Turkijos, daugiausiai – laivais. Turkija ir ES 2016 metais sudarė susitarimą, kad Ankara dės pastangas sumažinti migrantų srautą ir priims Graikijos salas pasiekusius ir atgal siunčiamus žmones, mainais į finansines paskatas.

