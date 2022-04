Prie turistinio miesto Arizonoje „ugnies siena“ prarijo per 20 pastatų: gyventojai skubiai evakuoti

Vėjas, kurio gūsiai siekė 80 km per val., 30 m aukščio liepsnas ginė per išsimėčiusių namų, išdžiūvusių pievų ir geltonosios pušies miškų rajoną prie Flagstafo miesto. Gaisras persirito per vieną svarbią automagistralę.

Kokonino apygardos pareigūnai per vakarinę spaudos konferenciją sakė, kad evakuoti 766 namų gyventojai ir 1 tūkst. gyvulių. Pavojus dar gresia maždaug 250 pastatų šiame žygeivių ir visureigių vairuotojų pamėgtame rajone, kur tarp vulkaninio šlako kraterių treniruojasi astronautai.

Gamtiniam gaisrui, antradienį ryte siautusiam 40 ha (0,4 kv. km) teritorijoje, iki vakaro apėmus 23 kv. km plotą ir iš dangaus ėmus kristi pelenams, apygarda paskelbė ekstremaliąją situaciją. Gaisras juda į šiaurės rytus, tolyn nuo tankiau apgyvendintų Flagstafo rajonų, Saulėlydžio Kraterio Ugnikalnio nacionalinio gamtos paminklo link, sakė Kokonino nacionalinio miško – saugomos federalinės teritorijos – atstovas Brady Smithas.

„Gerai, kad... jis neslenka kokio nors tankiai apgyvendinto rajono link, kad slenka ten, kur mažiau degių medžiagų, – sakė jis. – Tačiau priklausomai nuo gaisro intensyvumo jis vis tiek gali slinkti per šlaką.“

Kol gaisras nenuslopo, pareigūnai negali išsiaiškinti, ar kas nors buvo sužeistas. Ugniagesiai ir teisėsaugos pareigūnai ėjo nuo durų prie durų ragindami žmones evakuotis, bet vėliau turėjo pasitraukti, kad neįstrigtų, sakė Kokonino apygardos šerifas Jimas Driscollas.

Jo įstaigai telefonu buvo pranešta apie savo namuose įstrigusį vyrą, bet ugniagesiai negalėjo jo pasiekti, sakė šerifas.

„Nežinome, ar jam pavyko ištrūkti“, – pridūrė J. Driscollas.

Įvairios organizacijos rengė laikinas prieglaudas evakuotiems gyventojams ir gyvuliams, įskaitant ožkas ir arklius.

Anksčiau antradienį dėl gaisro buvo uždarytas 89-asis kelias – pagrindinė automagistralė, jungianti Flagstafą su šiauriniu Arizonos pakraščiu ir indėnų navahų bendruomenėmis. Dėl stipraus vėjo neskraidė lėktuvai, galintys pilti vandenį ir ugnį slopinančius chemikalus.

Valstijos komunalinių paslaugų įmonė „Arizona Public Service Co.“ nutraukė elektros tiekimą maždaug 625 vartotojams, kad ugniagesiai galėtų saugiai dirbti, sakė įmonės atstovė.

Gaisrą gesina maždaug 200 ugniagesių, bet jų turi atvykti daugiau, kai vėliau šią savaitę atsakomybę perims aukščiausio lygio nacionalinė valdymo komanda.

Gaisras kilo sekmadienį po pietų 22 km į šiaurės rytus nuo Flagstafo. Tyrėjai dar nežino, kas sukėlė gaisrą.

Stiprus vėjas, šiltesni nei vidutiniai orai ir maža oro drėgmė prognozuojami visą šią savaitę, pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba.