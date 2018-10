Požeminiai smūgiai buvo juntami ir sostinėje Taibėjuje. Drebėjimo židinys buvo maždaug už 104 km nuo salos rytuose esančio Hualiano uostamiesčio pakrantės, 34 km gylyje. Jis įvyko 12 val. 34 min. vietos (7 val. 34 min. Lietuvos) laiku. Kol kas pranešimų apie nukentėjusius žmones ar padarytą žalą negauta. Taivano centrinis meteorologijos biuras nurodė, kad drebėjimo stiprumas siekė 6 balus. Vietos žiniasklaida praneša, kad požeminiai smūgiai buvo juntami visoje saloje. Vasarį Hualianą supurtė 6,4 balo žemės drebėjimas, pareikalavęs 17 gyvybių. Netoli Taivano susiduria dvi tektoninės plokštės, tad salą neretai supurto žemės drebėjimai. Pastaraisiais dešimtmečiais smarkiausias iš jų įvyko 1999 metų rugsėjį – tąsyk 7,6 balo smūgiai pareikalavo apie 2,4 tūkst. žmonių gyvybių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.