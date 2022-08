Prie Švedijos krantų užsidegė automobilių keltas su 300 žmonių

„Automobilių denyje kilo gaisras“, – naujienų agentūrai AFP sakė Švedijos jūrų administracijos atstovas Jonas Franzenas, pridūręs, kad į įvykio vietą buvo išsiųsti trys sraigtasparniai ir septyni laivai, taip pat pradėta laivo evakuacija.

Swedish Maritime Administration helicopters responding to a fire onboard the Stena Scandica in the Baltic Sea pic.twitter.com/wpzuLGdwxb