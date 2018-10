Laive, plaukusiame iš Švedijos Kapelskiaro uosto į Paldiskį Estijoje, apie 11 val. visiškai dingo elektra, ir keltas tapo nevaldomas netoli Švedijos krantų, informavo leidinys. Dėl smarkaus vėjo keltas ėmė dreifuoti ir atsitrenkė į navigacinį ženklą, tačiau didelės žalos laivui nepadaryta. Įgulai pavyko išmesti inkarą; šiuo metu laivas stovi šalia Švedijos krantų. Pagalbą keltui teikia švedų vilkikas „Montfred“ ir pagalbinis laivas „Stenhammar“. Laive yra 11 keleivių ir 27 įgulos nariai. Tikimasi, kad dar antradienį pavyks „Regal Star“ partempti į Kapelskiarą, kur bus patikrinta kelto būklė ir jam padaryta žala.

