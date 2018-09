Žvalgybos lėktuvas dingo tuo metu, kai Izraelis apšaudė raketomis Sirijos teritoriją. „Virš Viduržemio jūros, 35 kilometrai nuo Sirijos pakrantės, nutrūko ryšys su Rusijos orlaivio Il-20 įgula. Tai įvyko lėktuvui grįžtant į Hmeimimo oro pajėgų bazę“, – nurodė ministerija. Karių likimas nežinomas, vyksta orlaivio paieška, rašoma antradienį anksti ryte ministerijos išplatintame pranešime. Lėktuvas iš radarų ekranų dingo apie 23 val. Maskvos (ir Lietuvos) laiku, kai keturi Izraelio naikintuvai F-16 atakavo Sirijos infrastruktūros objektus Viduržemio jūros pakrantėje esančioje Latakijos provincijoje, iš kur kilusi prezidento Basharo al Assado šeima. Susiję straipsniai: Erdoganas ir Putinas susitiks aptarti padėtį Idlibe SOHR: karas Sirijoje jau nusinešė daugiau nei 360 tūkst. gyvybių Naujienų agentūra „RIA Novosti“ informavo, kad Sirijos oro erdvės gynybos sistema atrėmė raketų ataką. Tuo tarpu JAV televizija CNN savo ruožtu pranešė, kad Vašingtone manoma, jog rusų lėktuvas Il-20 buvo netyčia numuštas Sirijos oro erdvės gynybos sistemos. Anot televizijos šaltinio, orlaivis buvo „netyčia numuštas Sirijos oro erdvės gynybos priemonėmis, kurias šiai šaliai prieš kelerius metus pardavė Rusija“. Pasak jo, katastrofa įvyko, kai Sirijos vyriausybės pajėgos mėgino numušti į Sirijos teritoriją paleistas Izraelio raketas. Kitas šaltinis JAV administracijoje televizijai patvirtino, kad raketų ataką iš tiesų surengė Izraelio oro pajėgos.











