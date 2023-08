E. Rinkevičius sakė, jog nesiliaujančios Rusijos ir Baltarusijos provokacijos nepaliko kitos išeities – tik stiprinti sienos stebėseną, ypač atsižvelgiant į faktą, jog į Baltarusiją perkelti „Wagner“ samdiniai.

„Mūsų draugai ir sąjungininkai NATO ir Europos Sąjungoje turi įsisąmoninti: didžiausia yra hibridinio karo grėsmė. Mažiausiai tikėtinas yra klasikinių karinių operacijų scenarijus. Hibridinės operacijos – štai kam riekia ruošis ir ko tikėtis“, – kalbėjo jis.

Latvijos sienos apsaugos tarnybos vadovas Guntis Pujatis teigia: jei kalbama apie tokias jėgas kaip „Wagner“, jeigu jos bandys patekti į Latviją, tai bus kariuomenės ir visų gynybos pajėgų atsakomybė.

„Taigi, ėmėmės papildomų veiksmų sienos apsaugai užtikrinti, dirba daugiau pareigūnų. Vyksta mokymai, mokoma naudotis ginklais, įvaldyti specialias taktikas ir t. t. Taigi, tikrai esame geriau pasiruošę susidoroti su iššūkiais“, – tikina G. Pujatis.

2021 ir 2022 metais NATO ir Europos Sąjungos šalys, besiribojančios su Baltarusija – Lenkija, Latvija ir Lietuva – susidūrė su migrantų antplūdžiu. Ši krizė privertė intensyvinti sienos apsaugą bei stebėseną.

Lenkija siunčia papildomų karių sienos su Baltarusija apsaugai

Kaip pranešta antradienį, Lenkija siunčia papildomų karių prie savo sienos su Baltarusija. Gynybos ministerija patenkino atitinkamą pasienio apsaugos prašymą sustiprinti patruliavimą, pranešė lenkų agentūra PAP. Tai daroma dėl „dinamiškos padėties Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje“, agentūra cituoja Gynybos ministeriją.

Jau pirmadienį Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad pasienio apsaugos tarnyba prašo dar 1 000 kareivių, nes esą daugėja neteisėtų mėginimų kirti sieną. Lenkija, be to, ne kartą reiškė savo susirūpinimą dėl to, kad Baltarusijoje yra rusų samdinių grupuotės „Wagner“ kovotojų.

Baltarusijos duomenimis, „Wagner“ samdiniai karinėje stovykloje netoli Lenkijos sienos apmoko baltarusių kareivius. Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis sako, kad „Wagner“ kovotojų tikslas yra destabilizuoti NATO rytinį flangą.