1-osios kategorijos audra šiuo metu yra maždaug už 500 kilometrų į pietvakarius nuo Lisabonos ir už 935 km į rytus nuo Azorų salų, informavo Majamyje įsikūręs JAV Nacionalinis uraganų centras. „Leslie“ juda į šiaurės rytus 61 kilometrų per valandą greičiu, o stichijos vėjo greitis truputį sumažėjo iki 120 kilometrų per valandą. Prognozuojama, kad uraganas praslinks Madeiros regiono šiaurine dalimi ir tada priartės prie Pirėnų pusiasalio pietvakarinių krantų, o sekmadienį judės arčiau pusiasalio centrinės dalies. Madeiroje paskelbtas atogrąžų audros pavojus, o sinoptikai praneša, kad kai kuriuos Portugalijos regionus užklups beveik uragano stiprumo vėjai. Kai kuriose vakarinėse Ispanijos dalyse prognozuojama atogrąžų audros stiprumo vėjai. Prognozuojama, kad „Lesli“ visą savaitgalį kels prie Azorų salų, Madeiros ir Kanarų krantų didelį bangavimą, taip pat paveiksiantį Ispanijos, Portugalijos ir Maroko žemyninių dalių Atlanto vandenyno krantus. Dėl padidėjusio bangavimo veikiausiai susiformuos „gyvybei pavojingos grįžtamosios srovės ir mūša“.

