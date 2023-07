Prie pat NATO narės teritorijos – Rusijos smūgiai Ukrainai: gyventojai užfiksavo vaizdus

Pranešama, kad Rusija smūgiavo į Renio ir Izmailo uostus, esančius Dunojaus pakrantėje, netoli Rumunijos ir Ukrainos sienos, rašo „digi24.ro“.

Per ataką susprogdintas grūdų sandėlis, be to, sužeisti keturi darbuotojai, pranešė karinė vadovybė pietų Ukrainoje.

Tai – nuo karo pradžios arčiausiai Rumunijos, kuri yra NATO narė, teritorijos įvykdytas rusų išpuolis.

Renis – Ukrainos uostas ant Dunojaus kranto, esantis maždaug už 200 m nuo Rumunijos teritorijos ir maždaug už 10 km nuo Galacio uosto Rumunijoje.

Socialiniuose tinkluose išpublikuotoje filmuotoje medžiagoje matyti ryški šviesa, girdėti prie tikslo artėjančių bepiločių keliamas triukšmas. Vaizdo įrašai nufilmuoti iš Rumunijos pusės.

Rumunijos karinės ir pakrantės valdžios atstovai, kaip skelbiama, aiškinasi, ar po vakarykštės atakos nėra apgadintų rumunų baržų, katerių ir ar nenukentėjo rumunų jūrininkai.

🛸 Footage of Ukrainian anti aircraft fire and the arrival of a #Geran drone at the port of #Reni on the Romanian border in Odessa Oblast. pic.twitter.com/brWMZRoqbR