JAV Geologijos tarnybos (USGS) pirminiais duomenimis, 1 val. 31 min. vietos (12 val. 31 min. Lietuvos) laiku užfiksuotų 6,2 balo smūgių epicentras buvo už daugiau kaip 264 km į vakarus nuo Kus Bėjaus Oregone. Šis miestas yra maždaug už 354 km į pietvakarius nuo Portlando. Seisminių smūgių židinys buvo apie 10 km gylyje. Kus Bėjaus policijos pranešime sakoma, kad informacijos apie padarytą žalą arba nukentėjusius žmones kol kas neturima.

