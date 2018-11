Prie Norvegijos krantų susidūrė naftos tanklaivis ir karinė fregata, sužeisti septyni žmonės

Fregata „KNM Helge Ingstad“, grįždama po NATO pratybų „Trident Juncture 2018“ („Trišakė jungtis 2018“) susidūrė su tanklaiviu „Sola TS“, pranešė Norvegijos armija. Jūreiviai iš fregatos buvo evakuoti. „Į ją pateko daug vandens, yra realus pavojus, kad ji nuskęs ten, kur yra“, – naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnas iš Solos gelbėjimo centro. Susiję straipsniai: Rusų žurnalistė – apie tai, kas iš tiesų nutiko su lėktuvnešiu „Admiral Kuznecov“: buvo gautas įsakymas skubiai reaguoti Rusija surengs daugiau raketų bandymų netoli Norvegijoje vykstančių NATO pratybų zonos Norvegijos naujienų agentūra NTB citavo gelbėjimo centro pareigūną Eiriką Walle, sakiusį, kad per susidūrimą fregatos korpusas buvo pramuštas ir kad „į ją priteka daugiau vandens negu jie gali išpumpuoti. Vandens veržimasis vidun nekontroliuojamas, o laivagalis smarkiai nugrimzdęs į jūrą.“ Thebarentsobserver.com skelbia, kad nepaisant pirminių pranešimų, pavojaus nuskęsti fregatai nebėra, jos būklė stabili. Visgi Norvegijos transliuotojo NRK paskelbtoje nuotraukoje matyti, kad vanduo yra kone pasiekęs fregatos sraigtasparnių platformos lygį. Susidūrimas įvyko apie 4 valandą ryto Norvegijos laiku. Fregatoje buvo iš viso 137 žmonės, o su Maltos vėliava plaukiojančiame tanklaivyje – 23 žmonės, sakė minėtas pareigūnas. © Stopkadras Pasak jo, 62 tūkst. t. tanklaivis apgadintas nežymiai ir laukia, kol bus nutemptas į netoliese esantį naftos terminalą. „Aptikta maža naftos iš fregatos dėmė, bet jokio didelio (išsiliejimo)", – pridūrė pareigūnas. Incidento, kuris įvyko kelios minutės po 4 val. (5 val. Lietuvos laiku) Jeltės fiorde netoli Bergeno, aplinkybės kol kas neaiškios. Norvegijos nelaimingų atsitikimų tyrimo valdyba nurodė, kad avarijoje taip pat dalyvavo vilkikas „Tenax“, bet nedetalizavo, kokiu būdu. Norvegijos pakrančių apsaugos tarnybos atstovas Johanas Marius Ly sakė, kad 134 metrų ilgio fregata yra pasvirusi, ir pridūrė: „Mums buvo pranešta, kad iš fregatos skverbiasi (degalai). Tai turėtų būti sraigtasparnių degalai, bet nuotėkio mastas kol kas nežinomas“. „Ginkluotosios pajėgos dabar tikrina visas šiame regione prieinamas priemones, kad padėtų „KNM Helge Ingstad“, – AFP sakė pulkininkas leitenantas Ivaras Moenas. 2007 metais pastatyta „KNM Helge Ingstad“ nuo 2013 metų gruodžio iki 2014 metų gegužės dalyvavo cheminio nuginklavimo operacijose Sirijoje. Fregata priklauso „Fridtjof Nansen“ klasės tipui. Tokių laivų Norvegijos laivynas iš viso turi 5. Didžiausia Norvegijos naftos ir dujų įmonė „Equinor“, kuri anksčiau vadinosi „Statoil“, nurodė prevenciškai sustabdžiusi visus nebūtinus darbus Sturės terminale, prie kurio įvyko avarija. Nelaimingų atsitikimų tyrimo valdyba pridūrė, kad prie tyrimo prisidės Maltos jūrų saugumo tyrimo padalinys (MSIU), nes susidūrime dalyvavęs tanklaivis yra registruotas šioje šalyje.

