Apie sužeistus žmones ar padarytą žalą pranešimų kol kas nėra. Norvegijos žemės drebėjimų tyrimų centras NORSAR pranešė, kad drebėjimas buvo užregistruotas 2 val. 49 min. vietos (3 val. 49 min. Lietuvos) laiku jūroje tarp vulkaninės Jano Majeno salos ir Grenlandijos, kuri yra Danijos teritorija. Epicentras buvo maždaug 120 km nuo Jano Majeno salos, o hipocentras – maždaug 10 km gylyje. Norvegijos naujienų agentūra NTB pranešė, kad saloje tuo metu buvo 18 žmonių: kariškių ir meteorologijos instituto darbuotojų. Drebėjimas juos pažadino iš miego. „Pabudusi labai išsigandau, nes veidrodis ir spintelės drebėjo“, – NTB sakė Silje Wennesland (Sijė Venesland). „Laimei, niekas nebuvo sužeistas, visiems viskas gerai, bet mes jį pajutome, – pasakojo ji. – (Drebėjimų) buvo ir anksčiau, o šitas buvo gana stiprus.“ S. Wennesland pridūrė, kad drebėjimas truko apie 30 sekundžių. NORSAR pranešė, kad pakartotiniai požeminiai smūgiai tikėtini, bet cunamio pavojaus nepaskelbė. Centras nurodė, kad tai vienas stipriausių jo užregistruotų žemės drebėjimų. Nuo 1970 metų minimame regione buvo užregistruota maždaug 10 drebėjimų, kurų stiprumas buvo 6 balai ar daugiau. Praėjusį kartą toks drebėjimas įvyko 2012 metų rugpjūčio 30 dieną, jo stiprumas buvo 6,6 balo.

