Tai jau antras toks su neseniai išplėsta Niujorko keltų tarnyba susijęs incidentas per vieną mėnesį. Keleivių evakuacija spaudžiant 7 laipsnių pagal Celsijų šaltukui, užtruko iki vėlumos, apie sužeistus žmones nepranešama. Miesto remiamas privatus keltas iš Rokavėjaus pusiasalio Kvinse išplaukė 17 val. 15 min. vietos laiku ir plaukė į Žemutinį Manhataną, bet maždaug po 10 minučių, kaip pasakojo keleivis Jake'as Nicholsonas, „tiesiog džergždamas sustojo“. „Viskas neblogai nulėkė“, – vėliau telefonu iš kelto, įstrigusio tarp Rokavėjaus ir Bruklino, naujienų agentūrai AP sakė jis ir papasakojo, kad pats vos nenulėkė per sėdimųjų vietų eilę priekyje ir kad jo telefonas buvo nusviestas už kelių eilių. 21 metų J. Nicholsonas, studijuojantis Loyolos universitete Merilando valstijoje, pasakojo, jog iš pradžių keleiviams buvo pasakyta, kad įvyko mechaninė klaida, o paskui – kad keltas užplaukė ant seklumos ir kapitonas bando atbulomis nuplukdyti keltą nuo jos. Keleivių evakuacija prasidėjo maždaug 19 val. 30 min., visi jie saugiai buvo baigti evakuoti prieš 23 valandą. Pareigūnai sakė, kad keltas naktį bus nutemptas nuo seklumos. Į Rokavėjų ir iš jo plaukiojantys keltai yra dalis šią vasarą pradėto 335 mln. dolerių (281,6 mln. eurų) vertės projekto pasinaudojant vandens keliais sumažinti krūvį Niujorko viešojo transporto sistemai. Šie keltai, kuriais kelionė kainuoja 2,75 dolerio (2,3 euro), yra atskiri nuo garsiųjų nemokamų keltų, seniai plaukiojančių tarp Manhatano ir Staten Ailando. Praėjusį mėnesį daugiau kaip 100 keleivių buvo išgelbėta iš kelto, kuris pakeliui į Rokavėjų užplaukė ant seklumos prie Žemutinio Manhatano.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.