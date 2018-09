Požeminiai smūgiai užfiksuoti sekmadienį 16 val. 19 min. vietos (7 val. 19 min. Lietuvos) laiku, nurodė JAV Geologijos tarnyba (USGS). Jų epicentras buvo už 770 km į šiaurės rytus nuo Oklando, o židinys glūdėjo 111 km gylyje. „Remiantis visais turimais duomenimis, šis žemės drebėjimas cunamių grėsmės nesukėlė“, – sakoma Havajuose įsikūrusio Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centro pranešime. Negyvenamos Kermadeko salos yra šiauriausia Naujosios Zelandijos teritorija. Jos patenka į vadinamąjį Ramiojo vandenyno ugnies žiedą, pasižymintį dideliu vulkaniniu ir seisminiu aktyvumu.

