Pirmosios kategorijos audros vėjai 7 val. ryto vietos laiku (15 val. Lietuvos laiku) siekė 121 km. per valandą greitį ir audra slinko į rytus devynių su puse kilometrų per valandą greičiu, informavo Majamyje esantis JAV nacionalinis uraganų centras. Uraganas „Max“ sukasi rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje apie 88 kilometrus į pietvakarius nuo Akapulko, tikimasi, žemyninę dalį pasieks ketvirtadienį po pietų. Dėl artėjančio uragano tarnybos perspėjo apie pavojų gresiantį beveik 500 km pakrantės ruožui nuo Sihuatanecho iki Punta Maldonado. Manoma, kad uragano stiprumo vėjai pakrantę pasieks per ateinančias 12 valandų. „Reikėtų kuo greičiau imtis priemonių apsaugoti gyvybę ir turtą“, – įspėjo Nacionalinis uraganų centras. Susiję straipsniai: Per žemės drebėjimą Meksikoje žuvo mažiausiai 32 žmonės Meksiką supurtė 8 balų stiprumo žemės drebėjimas, skaičiuojamos aukos Manoma, kad uraganas „Max“ gali sukelti pavojingą ir didelę patvanką pakrantėje, galimos „didelės ir visą niokojančios“ bangos. Gerero valstijoje ir kai kuriose Oachakos valstijos dalyse prognozuojama nuo 127 iki 254 mm lietaus, o kai kuriose vietose daugiau nei 500 mm lietaus. Liūtys gali sukelti „gyvybei pavojingus staigius potvynius ir purvo nuošliaužas“.











