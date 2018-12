Nelaimė įvyko pirmadienio rytą sostinės pietrytiniame priemiestyje Dzeržinske – viename fabrike įgriuvo apie 130 kv. metrų stogo 1 600 kv. metrų ploto pastate. „Ištrauktas antro žuvusiojo kūnas. Iš viso sužeisti šeši žmonės, du žuvo“, – nurodė Nepaprastųjų situacijų ministerija. Rusijos tyrimo komiteto atstovė Olga Vradij sakė, kad tyrėjai aiškinasi įvykio aplinkybes. „Pagal pirminius duomenis, stogas įgriuvo nuo sniego svorio“, – „Interfax“ sakė šaltinis srities statinių techninės priežiūros tarnybos šaltinis. Kitas šaltinis sakė agentūrai, kad po griuvėsiais galėjo atsidurti iki 10 dujų ir deguonies balionų. Tuo metu vienas vietos administracijos atstovas nurodė, kad įgriuvusio pastato gelžbetoninis stogas buvo remontuojamas. Šią informaciją patvirtino Nepaprastųjų situacijų ministerija. „Vykdant remonto darbus vienaaukščiame bendrovės „Techno Grupp“ gamybos pastate, kur buvo gaminami šilumkaičiai ir šaldymo įranga, įvyko 130 kv. metrų betoninių perdangų griūtis“, – „Interfax“ citavo ministerijos informaciją.

